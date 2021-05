Le Xbox Game Pass aide les joueuses et les joueurs français à rester connectés

Partager Facebook

Une nouvelle étude montre que les membres du Xbox Game Pass jouent à plus de jeux et partagent cette expérience plus souvent avec leurs amis et leur famille

Les membres du Xbox Game Pass font partie des joueuses et des joueurs français les plus portés sur le partage de leur expérience . Ils jouent plus en ligne que celles et ceux n’étant pas abonnés, que ce soit avec leurs amis (+22 %), ou leur famille (+26 %) et ce, au moins une fois par semaine.

. Ils jouent plus en ligne que celles et ceux n’étant pas abonnés, que ce soit avec leurs amis (+22 %), ou leur famille (+26 %) et ce, au moins une fois par semaine. Les services d’abonnement de jeu vidéo sont rapidement en train de s’installer dans les habitudes des joueuses et des joueurs français, comme d’autres services de divertissement, puisque 92 % des joueuses et des joueurs français ont également un abonnement à un service de divertissement et près de deux tiers d’entre eux (62 %) sont abonnés à un service de jeu vidéo.

et près de deux tiers d’entre eux (62 %) sont abonnés à un service de jeu vidéo. Près de la moitié (42 %) des joueuses et joueurs français jouent à un titre via un service d’abonnement au moins une fois par semaine, et cette statistique passe à 71 % pour les membres du Xbox Game Pass.

