Shadow Warrior 3 frappe à nouveau avec un tout nouvel aperçu de la mission “That Damn Dam”

Le talentueux groupe de nerds de Flying Wild Hog et les pitres de Devolver Digital lèvent le voile sur une toute nouvelle vidéo de Shadow Warrior 3.

La mission “That Damn Dam” de Shadow Warrior 3, développé par Flying Wild Hog, est désormais dévoilée.

Regardez le trailer ici :

“That Damn Dam” fait partie de la seconde série de missions inédites du shooter Shadow Warrior 3, développé par Flying Wild Hog. Cette vidéo retrace le saisissant voyage jusqu’au sommet du barrage éponyme où Lo Wang affronte le “Seeking Shokera”, un ennemi volant duquel le “Seeking Eye”, nouvelle arme gore, peut être arraché et retourné contre plusieurs ennemis. Enfin, “The Damn Dam” propose un massacre environnemental supplémentaire avec “The Wrecking Ball” : une tour de la taille d’un gratte-ciel avec laquelle Lo Wang peut éliminer des dizaines d’ennemis en utilisant, grâce à un timing parfait, une chaîne et un boulet à pointes géants.



Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.



Shadow Warrior 3 sortira cette année sur PC et consoles.