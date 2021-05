Visioconférence: l’alternative européenne 100% gratuite à Microsoft Teams et Zoom monte en puissance

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alternative européenne aux géants du Web, Infomaniak déploie une

évolution majeure de sa solution de visioconférence kMeet avec une interface intuitive, une

qualité vidéo HD et de nouvelles fonctionnalités comme les arrière-plans virtuels et un

calendrier pour planifier ses réunions en ligne. Sans publicité, sans inscription et

respectueux de la vie privée, kMeet se positionne comme la solution européenne la plus

puissante et facile à utiliser, avec un niveau de service comparable aux géants du secteur.

Plus de 200 mises à jour et de nouvelles applications pour une fiabilité exemplaire

Lancé en avril 2020, kMeet a reçu plus de 200 mises à jour pour élever la fiabilité et la qualité des

transmissions au niveau des références sur le marché, même avec des connexions Internet moins

puissantes. Une interface entièrement revue a été déployée pour que tout le monde puisse

facilement planifier ou rejoindre des réunions, même les plus néophytes.

À l’image de Zoom ou de Microsoft Teams, les utilisateurs sont désormais invités à télécharger

l’app kMeet sur leur appareil. Elle permet de lancer une réunion à tout moment depuis la barre des

tâches et garantit la meilleure qualité audio et vidéo possible grâce aux avancées du codec VP9,

lequel optimise jusqu’à 50% le débit des échanges. Il reste toutefois possible de rejoindre les

réunions sans aucune application, maintenant aussi depuis un mobile Android ou iOS.

Gratuit, sans inscription et sans publicité, kMeet respecte la vie privée et propulse chaque mois plus

d’un demi-million de sessions dans toute l’Europe. Les échanges sont chiffrés et transitent

exclusivement par des serveurs basés en Suisse dans les datacenters écologiques d’Infomaniak.

kMeet évolue en permanence : calendrier, arrière-plans, annotations et contrôle à distance

Après avoir ajouté l’enregistrement des sessions dans kDrive, les salles d’attente et le chiffrement

de bout en bout, kMeet introduit de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises.

Les évolutions se voient dès le lancement de kmeet.infomaniak.com : une toute nouvelle interface

avec un calendrier permet de voir les réunions à venir ou d’en planifier. Cette fonctionnalité est

entièrement intégrée avec le calendrier et les contacts du webmail de l’entreprise suisse, y compris

pour les possesseurs d’une adresse @ik.me gratuite.

kMeet permet maintenant aussi de flouter ou de personnaliser l’arrière-plan de sa webcam avec

l’image de son choix. La galerie regroupe les meilleurs arrière-plans du Web pour briser la glace

avec originalité et humour, et il est aussi possible d’utiliser ses propres images. Cette option s’active

avant de rejoindre une réunion ou à tout moment depuis le menu principal du service.

D’ici le 31 mai, les nouvelles apps desktop introduiront deux nouveautés très attendues : les

annotations sur un écran partagé et la prise de contrôle d’un ordinateur à distance.

kMeet reste gratuit et illimité, avec des fonctionnalités conçues pour les entreprises

« Le modèle d’affaires d’Infomaniak n’est pas la publicité et les données des utilisateurs ne sont pas

partagées avec des tiers. Les services gratuits comme SwissTransfer.com et ik.me sont financés

par nos produits payants et contribuent au rayonnement de la marque » précise Marc Oehler, CEO

d’Infomaniak.

kMeet s’intègre facilement dans des applications professionnelles et les entreprises qui

souhaiteraient personnaliser l’outil avec leur propre nom de domaine peuvent opter pour My kSuite

(50.- / an). Dans un avenir proche, cette option permettra aussi de personnaliser kMeet avec son

propre logo et image d’arrière-plan pour l’écran d’accueil.

Tester kMeet : https://kmeet.infomaniak.com