Test – Resident Evil Village

Il était une fois…

Suite directe de Resident Evil 7, nous sommes de nouveau plongés, dans cette aventure, au travers des yeux d’Ethan Winters. 3 longues années se sont écoulées depuis les péripéties en Louisiane, et le couple Winters vit des moments paisibles et essaie de surmonter leurs traumatismes, chacun à sa manière, auprès de leur fille. Enfin c’est ce qu’ils pensaient avant que Chris Redfield débarque avec son équipe pour que commence une nouvelle fois le cauchemar qu’ils espéraient ne plus revivre. Perte de sa femme Mia, enlèvement de sa fille Rosemary et perdus dans un étrange village damné où règne une sombre malédiction, Ethan est de nouveau confronté à ses peurs et tente désespérément de retrouver sa progéniture et comprendre ce qui s’est réellement passé.

Resident Evil Village reprend donc les bases de son prédécesseur, tant sur le point du gameplay avec son passage en First person ( qui avait fait couler énormément d’encre sur la toile à l’époque ) pour accentuer l’immersion et la narration, que par sa structure et sa progression globale de l’histoire sans pour autant proposer un simple copier coller. Le Studio Japonais repousse une nouvelle fois ses limites et offre une narration bien plus marquée, plus poussée tout en gardant un rythme soutenu du début jusqu’à la fin mêlant habillement angoisse et action. Il n’y a pas vraiment de temps mort puisque, plus nous progressons entre les monstres et autres étrangetés, les énigmes à résoudre, les phases de boss, quelques jump-scare ( en fonction de chacun ), Village ne nous laisse à aucun moment le temps de réellement souffler, et c’est là qu’entre en jeux toute la beauté du survival-horror, avec sa gestion des ressources limitées et l’angoisse générée au moindre bruit suspect. Pour autant un certain effet de déjà-vu prend place et nous ne sommes plus vraiment surpris par le déroulement de l’histoire si vous avez terminé le précédent opus. Certains passages sont prévisibles tandis que d’autres laissent de marbre, ce qui a tendance à prouver que la formule, sans pour autant incriminer directement Village, commence à s’essouffler.

Notez que les développeurs ont dissimulé tout au long de notre descente au enfer divers références aux premiers Resident Evil, entre mécanique de boss, énigmes, ou objets, les fans des premiers épisodes pourront retrouver rapidement leurs marques.

Tout ceci prend vie grâce au RE Engine poussé une nouvelle fois à l’extrême. Je rappelle que ce test a été réalisé sur PlayStation 5 donc dans les meilleures conditions actuelles, de ce fait Village propose un habillage particulièrement soigné. C’est beau, voir magnifique et très fluide même avec le Ray-Tracing activé. Il en va de même pour la modélisation, les animations et la mise en scène très réussies des divers protagonistes et moments clés qui composent l’histoire. L’immersion est directe et nous prend aux tripes. L’ambiance malsaine du village et l’architecture gothique des différentes structures rend l’ensemble cohérent et pousse pour les plus courageux à l’exploration. Car oui, l’aire de jeu se veut plus ouverte et le fait que la carte affiche les lieux complétés ou non pousse à y revenir pour trouver l’objet ou la ressource qu’il nous faut pour approfondir le lore ou fabriquer l’outil de soin nécessaire. Comptez environ une dizaine d’heures pour compléter l’histoire en elle-même, bien entendu ceci dépend de l’approche que vous avez du titre. Le 100 % demandera plusieurs aller retour voir plusieurs parties. Il faudra également composer avec le mode mercenaire connu des habitués, déblocable une fois l’histoire principale terminée pour ajouter des heures de jeu à notre tableau de chasse.

Par ailleurs, il est vrai que pour cet opus, les développeurs ont opté pour un titre plus orienté action, sans pour autant oublier ce qui fait l’essence même de l’horreur ( en jouant sur nos peurs) bien pensées mais bien moins nombreuses pour laisser place à une action globalement plus soutenue. Les combats et la mise en scène face aux boss sont bien plus intéressants dans cet opus. Pour nous aider dans notre quête face au mal incarné, les développeurs ont repensé l’inventaire en commençant par séparer les objets clés, les ressources de fabricants et les objets utilisables comme les armes, munitions etc… afin de limiter le casse tête et obligeant les joueurs à se concentrer sur l’essentiel et la gestion pour survivre. Un vendeur fait également son apparition, placé stratégiquement en début et fin de séquence intense tout en intégrant l’intrigue, permet d’acquérir divers objets, tels que les soins, munitions, mais également divers améliorations de nos armes ainsi que divers bonus, de vie, d’emplacement d’inventaire, ce qui casse un peu le côté survival du titre, à défaut d’obliger les joueurs de tout fouiller à la recherche du moindre objet de fabrication ou munitions.

Resident Evil Village, apporte sa pierre à l’édifice, bien que certains choix pris par l’équipe de développement sont discutable, surtout pour l’orientation basé plus sur l’action, en particulier sur la fin de l’intrigue, peut décevoir, mais l’histoire contée ici, permet de faire le lien entre les précédents opus et pose là les bases de la suite. Hâte de voir ce que nous réserve Capcom dans l’avenir.