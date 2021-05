Remnant: From the Ashes fait peau neuve pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Il est désormais possible d’acheter Remnant: From the Ashes dans le Microsoft Store et via l’application Xbox sur Windows 10, ou d’y accéder via le Xbox Game Pass pour PC. Chacune de ces options permet le cross-play avec les joueurs sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Perfect World Entertainment et Gunfire Games ont le plaisir d’annoncer que Remnant: From the Ashes a reçu une mise à jour majeure exploitant la technologie des consoles de dernière génération pour améliorer drastiquement les performances et la fidélité visuelle du jeu. Les joueurs pourront désormais profiter du TPS d’action-survie à 30 IPS en résolution 4K sur PlayStation®5 et Xbox Series X, et atteindre 60 IPS (au lieu de 30) en 1080p sur PlayStation®5 et Xbox Series X/S. Ce patch réduit également les temps de chargement afin de permettre aux survivants de voyager à travers le multivers de Remnant encore plus vite qu’avant.

En parallèle de la mise à jour sur console, la version PC de Remnant: From the Ashes a été ajoutée au Microsoft Store et à l’application Xbox sur Windows 10, et fait désormais partie du Xbox Game Pass sur PC. De plus, tous les utilisateurs du Microsoft Store, de l’application Xbox ou du Xbox Game Pass sur Windows 10 pourront désormais se battre pour la survie de l’humanité aux côtés des joueurs sur Xbox One and Xbox Series X/S, car la mise à jour d’aujourd’hui permettra le cross-play entre Windows 10 et ces consoles.

Retrouvez plus d’informations sur la mise à jour sur les consoles next-gen et celle associée sur PC, dont les notes de version, dans cet article des développeurs.



Remnant: From the Ashes est un TPS d’action-survie dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures cauchemardesques. Incarnant l’un des derniers survivants, vous devrez lutter en solo ou en groupe avec un ou deux autres joueurs contre des hordes d’ennemis redoutables et des boss épiques pour défendre vos positions, reconstruire et reprendre ce qui a été perdu.

Remnant: From the Ashes est disponible en version numérique au prix de 39,99 € sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation®4 et Xbox One. Une version physique est également disponible chez les principaux revendeurs pour PC, PlayStation®4 et Xbox One au prix de 39,99 €.

Apprenez-en plus sur le jeu sur http://www.RemnantGame.com ou suivez son actualité sur Twitter (@Remnant_Game_FR) et Facebook !