Shadow Warrior 3 se dévoile dans une troisième vidéo de gameplay intitulée “Motoko’s Thunderdome”

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le talentueux groupe de nerds de Flying Wild Hog et les pitres de Devolver Digital dévoilent une nouvelle vidéo de Shadow Warrior 3 .

Cette vidéo présente une toute nouvelle mission de Shadow Warrior 3, développé par Flying Wild Hog, intitulée “Motoko’s Thunderdome”.

Regardez le trailer ici :

Après le rythme effréné de “Doomsday Device” et “That Damn Dam”, “Motoko’s Thunderdome” – la dernière mission dévoilée de Shadow Warrior 3 – plonge Lo Wang dans les profondeurs spectaculaires des grottes de Motoko. Recourant à toutes les nouvelles techniques dont il dispose, Lo Wang se bat contre d’innombrables créatures tout en traversant des arènes caverneuses, s’arrachant au danger tout en s’enfonçant davantage dans le chaos. Cependant, le mystérieux Motoko aide notre héros en invoquant des attaques éclaires explosives capables de projeter les ennemis dans les airs…



Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.



Shadow Warrior 3 sortira cette année sur PC et consoles.