Entrez dans le monde de Kislev dans Total War: WARHAMMER III

Bienvenue au pays des sorcières de glace mortelles, des cavaleries d’ours monstrueux et des bêtes élémentaires gargantuesques

Le tsarat de Kislev, connu sous le nom de Royaume de la Reine des glaces, est la civilisation la plus septentrionale du Vieux Monde. C’est un pays puissant enclin à la guerre dont les habitants, de courageux guerriers indépendants et puissants comme des loups, sont bien déterminés à défendre leur Mère Patrie.

Regardez la bande-annonce de l’introduction de leur race ici :

Tsarine Katarina

La Tsarine Katarina Bokha, Reine des glaces de Kislev, est l’une des plus puissantes Sorcières de Glace ayant jamais vécu. En plus de ses prouesses magiques innées, elle peut compter sur d’excellentes compétences de combat au corps-à-corps renforcées par son épée magique, Givrecroc, capable d’achever les bêtes les plus puissantes en un seul coup.

« Vous ressentez son aura bien avant de la voir. Votre souffle produit de la buée alors qu’un froid mordant envahit l’air. Puis elle apparaît, pleine de compassion. Royale… belle… mortelle. » – Le Boyard Drulz



Style de jeu

Après des siècles de conflits brutaux et de sacrifices insensés, l’armée Kislevite s’est transformée en une machine de guerre polyvalente. Ses unités excellent dans l’art d’attirer les troupes ennemies dans le but de perturber leur cohésion et leur force, et cherchent à les écraser lors du choc final. Celui-ci verra l’inébranlable infanterie lance-projectiles hybride tenir obstinément la ligne, telle une enclume sur laquelle le marteau de la cavalerie viendra pilonner les flancs de l’ennemi. Ils exploitent des domaines magiques mortels pour contrôler le champ de bataille et accentuer leurs forces.



Les Domaines de la Glace et de la Tempête

Les Sorcières de Glace et les Demoiselles de Givre de Kislev ont recours à deux domaines de magie : la Glace et la Tempête. Le premier est le pouvoir brut et meurtrier du froid transformé en arme, depuis le sol gelé qui piège les pieds de l’ennemi aux lances de mort glaciale. Le second est le pouvoir de contrôler le climat, qui intensifie les effets hivernaux, comme la capacité d’invoquer de furieux blizzards lors d’une bataille.

Plus d’infos

En plus de Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaanesh, Cathay, ainsi que d’autres races et secrets qui n’ont pas encore été dévoilés, Kislev est la première race de Total War: WARHAMMER III à être présentée en détails. Vous trouverez plus d’informations sur leur liste d’unités, les seigneurs légendaires et les unités de présentation sur les réseaux sociaux, ainsi que le site web de Total War à partir de demain, le 19 mai.