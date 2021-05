Le best-seller Summoners War Lost Centuria revient sur le devant de la scène avec du contenu d’envergure

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’action n’attend pas. Le spécialiste du jeu vidéo sur mobile Com2uS annonce déjà du nouveau contenu et un nouvel événement, pour enrichir son nouveau jeu au succès mondial, Summoners War Lost Centuria. Tiré de la licence éponyme, Lost Centuria développe l’univers foisonnant de Summoners War avec un tout nouveau style et des combats stratégiques en temps réel d’une intensité jamais atteinte sur mobile. Pour en découdre avec des joueurs du monde entier, rendez-vous sur l’AppStore et Google Play.

Nouveau mode de jeu JcJ Arène pour encore plus d’adrénaline

En mode Arène, le niveau de tous les monstres est fixé à 10 et les effets des runes équipées ne sont pas appliqués : tous les invocateurs combattent donc au même niveau ! Les joueurs peuvent obtenir des récompenses après 10 victoires, ou après 3 défaites. Plus le nombre de victoires est élevé, plus la récompense est importante. Ce mode a notamment été utilisé pour l’événement d’envergure organisé en avril dernier, durant lequel 100 influenceurs se sont affrontés devant des milliers de spectateurs aux quatre coins de la planète.



Com2uS place le fun en première ligne avec ce mode « Arène », qui permet de combattre ses amis comme des joueurs du monde entier. Ce mode devrait constituer la base du système mis en place pour les nombreux événements eSports qui se tiendront à l’avenir.

« Hwadam », le tout nouveau monstre qui en impose

« Hwadam », le monstre rare d’attribut Lumière, fait son entrée dans Lost Centuria. Il dispose d’une compétence qui diminue la puissance des ennemis en ligne arrière et qui étourdit les cibles sous l’effet de Décélération. Le sort “Amplification des Dégâts“, qui inflige des dommages aux monstres situés sur la ligne de front, fait également son apparition avec cette mise à jour.

La meta de Lost Centuria évolue déjà grâce à ces deux ajouts ; de nombreuses petites mises à jour ont également été intégrées, comme la possibilité d’améliorer un monstre ou un sort de plusieurs niveaux en une fois.



Nouvel événement cross promotionnel

Un événement collaboratif entre Lost Centuria et Sky Arena, organisé par Com2uS au début du mois de mai, a déjà suscité des réactions passionnées. Le spécialiste du RPG mobile organise cette fois-ci l’événement Authentification, dans lequel les joueurs de Sky Arena pourront authentifier leur compte dans Lost Centuria.

Du 10 mai au 10 juin, les joueurs pourront mettre la main sur un livre mystique en vérifiant leur UID, leur nom d’invocateur et leur serveur Sky Arena au sein de Lost Centuria.



Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.