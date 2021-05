Samurai Shodown monte sur le ring de Steam le 14 juin

Partager Facebook

SNK Corporation a le plaisir d’annoncer que son jeu de combat Samurai Shodown sera disponible sur Steam le 14 juin 2021. Pour l’occasion, Shiro Tokisada Amakusa sera le troisième personnage à rejoindre le Season Pass 3. SNK présente également la Team Art of Fighting, qui signe le retour de Ryo Sakazaki, Robert Garcia et King dans The King of Fighters XV après 21 ans d’absence dans la série principale.

Samurai Shodown, qui a été apprécié par des joueurs du monde entier sur PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Stadia et l’Epic Games Store, intégrera le catalogue de Steam le 14 juin. Le même jour, le troisième personnage du Season Pass 3 rejoindra la mêlée à la fois sur PC et sur consoles. Shiro Tokisada Amakusa fut le boss final du tout premier Samurai Shodown, sorti en 1993. Son héritage menaçant a impacté la série, si bien qu’il est également apparu dans Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge (1996) et Samurai Shodown V Special (2004).

Cham Cham et Hibiki Takane, les deux premiers personnages du Season Pass 3, sont déjà disponibles. Le quatrième personnage sera un combattant issu de la série Guilty Gear et fera son apparition plus tard dans l’année.