Une autre vision du monde : Essays on Empathy prend son envol sur PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La délicieuse collection de curiosités narratives signées Deconstructeam, Essays on Empathy, est disponible dès maintenant sur PC via Steam. Elle regroupe 10 méditations profondes sur la vie, l’amour ou encore la mort ; de nombreux suppléments appréciables comme des croquis, des épreuves de conception et un mini-documentaire créé spécialement pour l’occasion, ainsi que deux heures de musique originale créées par la compositrice du studio, Paula Ruiz aka fingerspit.

Errez du côté de essayonempathy.com et suivez @Deconstructeam sur Twitter pour plus d’informations et de belles envolées fantaisistes.