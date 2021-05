AMÉLIOREZ ET REDÉCOREZ DANS LES SIMS 4 DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Créez l’expérience de rénovation de maison ultime et transformez les maisons dont rêvent vos clients en réalité dans le nouveau pack de jeu Les Sims 4 disponible le 1er juin.

le pack de jeu Les Sims™ 4 Décoration d’intérieur sortira simultanément sur PC et Mac par l’intermédiaire d’Origin™ et Steam, et sur les consoles PlayStation®4 et Xbox One le 1er juin. Dans Les Sims 4 Décoration d’intérieur, les joueurs passionnés par la décoration peuvent libérer leur créativité et faire passer les espaces de leurs clients d’ennuyeux à fabuleux avec l’expérience de rénovation de maison ultime.

Avec Les Sims 4 Décoration d’intérieur, nous voulions donner aux joueurs les outils et les ressources pour élargir leurs compétences en construction et exprimer leurs talents en décoration d’intérieur de façon inédite et enthousiasmante”, a déclaré Jill Johnson, productrice du pack Les Sims 4 Décoration d’intérieur. “Notre communauté nous a toujours impressionnés par son ingéniosité et sa créativité lorsqu’elle construit de magnifiques maisons pour ses Sims, et nous avons hâte de voir les incroyables décorations et les avants/après qu’elle va faire en tant que Décorateur d’intérieur indépendant grâce à la nouvelle carrière.”

Avec cette nouvelle carrière, les Sims peuvent tester leurs compétences en décoration d’intérieur et réaliser les rêves de rénovation de maison de leurs clients. Pour un projet de rénovation réussi, les joueurs devront utiliser leur imagination pour révéler tout le potentiel d’un espace et le redécorer en fonction des besoins de leurs clients. Chaque projet nécessitant une touche personnalisée, les Sims doivent apprendre à connaître leurs clients et prendre en compte leurs besoins, leur budget et leurs préférences pour donner une nouvelle vie aux espaces et obtenir une recommandation dithyrambique. Qu’il s’agisse de réaménager une seule pièce, de refaire tout un terrain ou de changer les meubles d’un espace commercial, l’objectif d’un décorateur d’intérieur est de satisfaire ses clients !

Les Sims 4 Décoration d’intérieur inclut une ribambelle de nouveaux meubles flexibles qui aideront les joueurs à apporter leur touche magique à leurs rénovations, dont des canapés et des étagères modulables, des cuisinières et fours intégrés, etc. Une fois qu’un projet de rénovation est terminé, les joueurs peuvent montrer fièrement les espaces redécorés lors d’une grande révélation pour voir les réactions de leurs clients, et créer des comparaisons Avant/Après pour mettre en valeur leurs incroyables transformations.

Le pack de jeu Les Sims 4 Décoration d’intérieur est classé PEGI 12 et sera disponible au prix de 19,99 €. Les informations sur la précommande sont disponibles sur le site TheSims.com. Pour plus d’informations sur Les Sims 4, suivez @TheSims sur Twitter, Instagram ou TikTok, aimez Les Sims sur Facebook, et allez sur le site TheSims.com.