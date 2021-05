Du nouveau contenu UEFA EURO 2020 arrive sur eFootball PES 2021

Partager Facebook

KONAMI dévoile les détails des Data Packs 6.0 et 7.0, plusieurs campagnes seront tenues avant et pendant le tournoi réel.

Konami Digital Entertainment B.V. partage les informations concernant les nouvelles mises à jour et campagnes prévues pour eFootball PES 2021, jeu vidéo officiel du tournoi UEFA EURO 2020™, sur consoles et mobile ainsi que pour la version eFootball PES 2021 LITE.

le Data Pack 6.0 est disponible gratuitement en téléchargement sur toutes les plateformes, ajoutant du contenu qui étoffe davantage le mode officiel de l’UEFA EURO 2020™ :

Des maillots mis à jour pour les équipes nationales dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Hongrie, la Suède, le Danemark et la Roumanie

Plusieurs joueurs voient leur apparence mise à jour dont Antoine Griezmann pour la France, Cristiano Ronaldo pour le Portugal, Liam Cooper pour l’Écosse, Joakim Maehle pour le Danemark et Çağlar Söyüncü pour la Turquie

Les maillots d’arbitre officiels de l’UEFA EURO 2020™

Les badges de manche officiels de l’UEFA EURO 2020™, dont un badge spécial pour les champions en titre

KONAMI annonce également que le Data Pack 7.0 sera disponible à la fin du mois de juin, au moment des phases éliminatoires du tournoi. Il ajoutera le contenu suivant :

Les effectifs mis à jour des équipes nationales, basés sur les 26 joueurs sélectionnés par chaque équipe

L’augmentation de la taille des effectifs, qui passera de 23 à 26 joueurs

De début juin à mi-juillet, plusieurs campagnes UEFA EURO 2020™ auront lieu dans eFootball PES 2021, sur consoles et mobile ainsi que dans la version LITE.

Les dates exactes et les détails de chaque campagne seront communiqués sur le site officiel et via les réseaux sociaux prochainement.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE est disponible en magasin ainsi qu’en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC via Steam. Il est compatible sur PS5 et Xbox Series X|S. eFootball PES 2021 LITE, sa version free-to-play, est également disponible et comprend notamment les modes en ligne.

La version mobile d’eFootball PES 2021 est disponible gratuitement en téléchargement sur les appareils iOS et Android.