Le Pyromancien met le feu à Magic: Legends dans une nouvelle mise à jour

Une nouvelle classe de planeswalker tout feu tout flamme débarque dans Magic: Legends ! Avec cette mise à jour, les joueurs de l’A-RPG de type hack’n’cast basé sur Magic: The Gathering auront accès au redoutable Pyromancien ; et pourront même obtenir cette nouvelle classe de lanceur de sorts à distance gratuitement en se connectant d’ici le 24 mai. Après cette période, le Pyromancien sera ajouté aux premiers niveaux du passe de combat actuel, ainsi que de tous ceux qui vont suivre. Cette mise à jour introduit également l’Acte IV – un tout nouveau contenu narratif prolongeant l’aventure des joueurs à travers le Multivers, des optimisations des performances, et de nombreuses améliorations qui rendront leur expérience de jeu plus agréable. Magic: Legends est actuellement disponible en bêta ouverte sur Arc Games et l’Epic Games Store ; et sortira sur Xbox One et PlayStation®4 dans le courant de l’année

Voici la liste du contenu ajouté par cette mise à jour gratuite :

Acte IV (Histoire) : Sur la piste des réponses – Une entité oubliée qui œuvrait dans l’ombre est sur le point de s’éveiller. La mystérieuse planeswalker que vous avez pourchassée à travers les plans a été repérée à Bénalia, et Ral Zarek demande votre aide pour l’affronter et enfin obtenir des réponses.

Maîtres de la furie sans bornes du mana rouge, les Pyromanciens sont des têtes brûlées qui envoient un déluge de feu à distance, embrasant le champ de bataille. Amélioration des performances – L’équipe de développement a procédé à des optimisations de l’environnement et du code pour améliorer la fréquence d’affichage et la compatibilité sur de nombreuses configurations matérielles.

L’équipe de développement a procédé à des optimisations de l’environnement et du code pour améliorer la fréquence d’affichage et la compatibilité sur de nombreuses configurations matérielles. Nouvelles fonctionnalités – La mise à jour d’aujourd’hui inclut de nombreuses améliorations de l’expérience de jeu tels qu’un système de file d’attente aléatoire pour accéder plus rapidement au contenu coopératif, de nouvelles modifications du tutoriel accélérant l’accès aux options de personnalisation et de construction de deck pour les nouveaux personnages, diverses optimisations des systèmes de groupe et de discussion, et bien plus encore.



Pour plus d’informations à propos de la mise à jour, rendez-vous sur le site officiel de Magic: Legends.