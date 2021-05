Ni No Kuni II l’avènement d’un nouveau royaume, prince’s edition sur Switch

Ni no Kuni II : L’AVENEMENT D’UN NOUVEAU ROYAUME PRINCE’S EDITION, le jeu acclamé par la critique et développé par LEVEL-5 arrive sur Nintendo Switch le 17 septembre 2021. Les joueurs pourront y retrouver les personnages crées par le légendaire artiste Yoshiyuki Momose et la musique du compositeur mondialement connu Joe Hisaishi.

Les joueurs suivront l’histoire d’Evan Pettwhisker Tildrum, un enfant qui a perdu le trône qui lui était promis dans le royaume de Ding Dong Dell et qui se lance dans une quête pour bâtir un nouveau royaume, afin d’unir son monde sous un règne de bonheur et de liberté avec l’aide des amis qu’il se fera au cours de son voyage.

La PRINCE’S EDITION contiendra, en plus du jeu standard, les DLC suivants :