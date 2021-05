Overwatch : l’Anniversaire 2021 est disponible !

Partager Facebook

Pour fêter ces cinq années passées ensemble, l’évènement Anniversaire 2021 mettra à l’honneur tous les modes de jeu préférés des joueurs : le programme change quotidiennement ! Un jour, ils peuvent jouer du pied avec le Lúcioball ; le lendemain, s’éclater dans la neige avec un choc de la Féerie hivernale !

Tous les chocs des évènements Féerie hivernale, Un Halloween terrifiant, Jeux d’été, Archives et Nouvel an lunaire sont au programme de l’Anniversaire, et les joueurs pourront également déverrouiller tous les objets ornementaux saisonniers. Pour participer, il faudra se connecter entre le 18 mai et le 8 juin sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch pour découvrir ce que chaque journée de festivités propose !

PROMOTION D’ANNIVERSAIRE SUR PC

Il est temps de fêter le 5e anniversaire d’Overwatch avec de nouveaux amis et proches : Overwatch sera disponible avec jusqu’à 50 % de réduction du 18 au 28 mai sur Battle.net !

NOUVELLE FAÇON DE GAGNER DES RÉCOMPENSES

Cette année, Blizzard lance une nouvelle façon de gagner des récompenses lors de l’évènement Anniversaire.

Jouez 9 / 18 / 27 parties en Partie rapide, Arcade ou Partie compétitive pour gagner des récompenses

Les victoires rapportent deux fois plus de points

NOUVEAUX OBJETS ORNEMENTAUX

Modèles légendaires : Sombra chat noir Baptiste funky Chacal Chaccharose Moira dionée Doomfist gladiateur



Modèles épiques : Semaine 1 : Ana cyberdoc Semaine 2 : Écho oiseau de paradis Semaine 3 : Bouldozer boule 8