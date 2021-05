Retardez la fin de l’humanité dans The Last Spell, le 3 juin en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un nouvel aperçu de gameplay mettant en lumière le gameplay tactique tourné vers la défense et mâtiné de roguelite, rythmée par une OST metal-progressif dopée au synthétiseur.

L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games (autrefois connu sous le nom de CCCP) annoncent l’arrivée en Accès Anticipé de The Last Spell, leur RPG tactique orienté défense. Devenez le dernier rempart de l’humanité contre les hordes de bêtes féroces qui envahissent la terre à partir du 3 juin prochain, pour un Accès Anticipé au prix de 19,99 €. Une réduction de 10% sera accordée aux tacticiens qui rejoindront la cause dans les deux premières semaines de cet Accès Anticipé.



Un nouvel aperçu de gameplay dévoile les affrontements tactiques qui attendent les meilleurs (et derniers…) stratèges de l’humanité, chargés de tuer et repousser les hordes infinies de monstres qui envahissent le dernier bastion de la civilisation. Les mages du Haven ont besoin de temps pour éradiquer toute trace de la magie maudite engendrant ces bêtes sauvages : des plans de défense soigneusement calibrés et une gestion intelligente des fortifications défensives de la cité sont la clé pour survivre, mais la défaite n’est jamais vaine puisqu’elle vous aide à mieux cerner les dangers auxquels vous devrez faire face. Apprenez à mieux diriger votre groupe de héros grâce à cette nouvelle vidéo de The Last Spell :

Les combats au tour par tour de The Last Spell jouissent d’une grande profondeur tactique doublée d’une gestion de groupe poussée, qui garantit de précieux avantages lors des affrontements. Rythmées par une bande-son instrumentale métal-progressif dopée aux synthétiseurs, les joutes contre les vagues d’ennemis générées de manière procédurale offrent un défi de tous les instants. Scénarios imprévisibles, randomisation des équipements et compétences disponibles : le joueur doit s’adapter en permanence pour espérer survivre à la brutalité des assauts de The Last Spell, mais rien n’est impossible pour les cœurs vaillants bien préparés. La survie de l’humanité en dépend !



Préparez-vous pour des affrontements intenses contre des hordes de monstres diaboliques en ajoutant dès aujourd’hui The Last Spell à votre Liste de Souhaits sur Steam. Gardez un oeil sur la menace implacable qui plane sur vous via le site officiel, le Discord d’Ishtar Games et les comptes Twitter de @TheArcadeCrew et @ishtar_games.