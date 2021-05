Warface : Swarm est désormais disponible sur consoles

Partager Facebook

La nouvelle saison Swarm infeste les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et bientôt sur Nintendo Switch.

MY.GAMES et la Team Warface sont heureux d’annoncer que la saison Swarm infeste désormais les joueurs de Warface sur PlayStation 4, Xbox One et bientôt sur Nintendo Switch. Cette nouvelle saison est disponible sous la forme d’une mise à jour gratuite.

Swarm se concentre sur l’opération spéciale « Essaim », que les joueurs pourront débloquer au cours de la saison. Les habitants d’une ville à la frontière du désert de Mojave ont commencé à disparaître mystérieusement. Des informations suggèrent que des formes de vie extraterrestre venant de Mars étaient retenues dans un laboratoire secret. Sans surprise, ces créatures arachnides se sont échappées et représentent une sérieuse menace pour la civilisation humaine. Il appartient maintenant à l’équipe d’élite Sigma-3 de mettre un terme à l’infestation. Les membres de l’escouade devront escorter la cargaison à travers le territoire ennemi et vaincre la reine des arachnides, qui contrôle l’essaim. La coordination de l’équipe sera primordiale pour la réussite de cette mission.

De nouveaux ennemis – Créatures insectoïdes mutantes, les arachnides sont des prédateurs rapides et dangereux qui préfèrent chasser dans l’obscurité.

Un nouveau boss – Les arachnides sont contrôlés par une entité gargantuesque qui se cache dans les profondeurs du complexe souterrain. Pour la vaincre, les joueurs devront emporter avec eux des armes spéciales.

De nouveaux équipements – Un lance-flammes avec des munitions illimitées et un véhicule de combat sans pilote pouvant être amélioré.

Trois nouvelles cartes pour le multijoueur PvP – Gratuit pour tous, le mode PvP comprend désormais « Yard 2.0 » et « District 2.0 », deux cartes populaires du mode Placer la bombe. Une toute nouvelle carte nommée « Tunnel » a également été intégrée au mode Escarmouche.

Un système de récompense mise à jour – En complétant l’opération spéciale, les joueurs débloquent une boîte contenant des récompenses saisonnières. Quatre skins d’arme à thème pourront également être remportées.

Warface est un FPS extrêmement populaire disponible en téléchargement gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, qui peut s’enorgueillir de plus de 100 millions de joueurs inscrits. Warface est développé et édité par MY.GAMES dans le monde entier.