Yu-Gi-Oh! Duel Links : les informations concernant le KC Grand Tournament 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

KONAMI démarre les festivités de sa compétition internationale avec la campagne de célébration KC Grand Tournament, qui offre notamment un Dragon Étoile Filante.

la seconde édition du tournoi JcJ du succès mobile et PC Yu-Gi-Oh! Duel Links. À partir du 31 mai, les duellistes du monde entier s’affronteront afin de remporter le grand prix Magicien Sombre (Extra Secret Rare).

Dès aujourd’hui, les duellistes peuvent prendre de l’avance sur la compétition avec la campagne de célébration Yu-Gi-Oh! Duel LinksKC Grand Tournament 2021. En se connectant, les joueurs peuvent obtenir le Dragon Étoile Filante UR (rareté Legend Foil) de Yusei Fudo, tiré de l’anime Yu-Gi-Oh! 5D’s, ainsi que sa compétence Chemin de l’Étoile Filante. En complément, les duellistes reçoivent 1000 gemmes, jusqu’à huit tickets SR et UR ainsi qu’un ticket de compétence à échanger contre une compétence de personnage.

Planning du KC Grand Tournament 2021 :

1ère étape du tournoi préliminaire : du 31 mai au 14 juin 2021

Les duellistes tenteront de venir à bout de cette étape en atteignant le DLv. Max au fil de duels JcJ.

Qualifications du tournoi préliminaire : du 11 au 14 juin 2021

Les participants qui auront complété la première étape s’affronteront pour remporter des DP. Le top 128 sera invité au tournoi principal.

1ère étape du tournoi principal : le 17 juillet 2021

Championnat du tournoi principal : le 28 août 2021

Le top 128 du tournoi préliminaire fera face aux vainqueurs des précédentes saisons de la KC Cup : KC Cup Septembre 2019, KC Cup Novembre 2019, KC Cup Février 2020, KC Cup Avril 2020, KC Cup Septembre 2020, KC Cup Novembre 2020, KC Cup Février 2021 et KC Cup Avril 2021.

Le vainqueur, le second et le troisième finaliste du KC GT 2021 recevront le trophée Magicien Sombre (Extra Secret Rare). D’autres récompenses in-game seront distribuées séparément.

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh! , Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh ! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

La série Yu-Gi-Oh! est basée sur le manga Yu-Gi-Oh! (créé par Kazuki Takahashi), paru depuis 1996 dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump de SHUEISHA Inc. La septième itération de la série animée est actuellement diffusée sur les chaînes affiliées TV Tokyo. KONAMI a lancé le premier jeu vidéo Yu-Gi-Oh! en 1998, et le jeu de cartes à jouer est toujours apprécié par d’innombrables duellistes à travers le monde. KONAMI continue de développer et distribuer une large gamme de contenu Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.

Pour suivre l’actualité de Yu-Gi-Oh! Duel Links et pour plus d’informations, rendez-vous sur :