Test – Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD remaster

Pour ceux qui ne connaissent pas Shin Megami Tensei, cette licence est le point de départ des Persona, dont le 5ème épisode en particulier Persona 5 Royal, grâce notamment à sa localisation, s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs J-RPG à travers le monde. Le Spin Off Persona reprend donc les bases et les mécaniques des SMT, et il est important pour les fans de découvrir cette franchise.

À toi de façonner le monde…

Shin Megami Tensei 3, sans entrer dans les détails pour ne pas spoiler à tout va, nous fait visiter un Tokyo détruit par un phénomène appelé conception, dans la peau d’un demi démon qui devra réhabiliter le monde selon vos choix. L’histoire assez complexe et lente à mettre en place pourra perdre certains sur les premières heures de jeu. Mais sa richesse et son évolution en fonction de vos choix méritent sérieusement le détour. C’est un lore particulièrement riche et vous ne serez pas trop perdu si vous avez découvert la franchise grâce au Persona, bien au contraire. La plus grosse différence ici est que SMT 3 est moins loquace et moins orienté relation entre les PNJ. Ici votre personnage évolue seul accompagné de monstres qu’il faudra convaincre, comme dans les Persona, de se joindre à vous aux combats et qui deviennent par conséquent un membre à part de votre équipe.

Comme évoqué plus haut, SMT est similaire aux autres épisodes de la franchise et on retrouve donc un J-RPG au tour par tour des plus classiques dans son approche. Ses principales mécaniques résident en particulier de connaître son adversaire et de profiter des faiblesses et des forces de ces derniers afin de prendre le dessus en combat. Et c’est ici qu’entre en particulier toute la difficulté de cette franchise. Il faudra donc bien se préparer avant chaque combat surtout lors des affrontements de boss et situations clés.

Pour les habitués on retrouve toute la gestion des monstres (persona) des autres titres comme les faire évoluer, les faire fusionner pour créer de nouvelle créatures plus puissantes ou les stocker. La grande différence apportée ici vient de la gestion de votre avatar. Ici et au fil de l’aventure on débloque des Magatama, qui sont en fait des pouvoirs de démon. Chaque Magatama permet d’orienter les capacités de votre personnage ( combat, magique ou encore soutien). De plus à chaque monté en niveau il faut attribuer un point de compétences réparti entre force, magie, stamina etc… ce qui a pour but d’accentuer le côté gestion et stratégique du titre. Bref SMT permet une multitude de possibilités en fonction de vos choix et habitudes de jeu, pour un titre offrant environ une cinquantaine d’heures de plaisir.

Maintenant parlons de ce HD remaster, et donc des améliorations qu’apporte en règle générale ce type de production pour mettre presque à jour les fonctionnalités et les graphismes d’un jeu. Shin Megami Tensei 3 est sorti en 2003 au japon et 2005 chez nous sur PlayStation 2, et mérite, en tout cas, un sacré coup de balai pour ressortir aujourd’hui. Bien qu’on ne parle pas ici d’un remake mais d’une version HD remaster, le constat est très décevant. A part un petit lifting des personnages et des graphismes dans l’ensemble surmonté d’un filtre HD, rien ne change. Pour le côté nostalgique cela pourrait plaire, mais honnêtement, pour un titre qui doit fédérer un maximum de joueurs en attendant la suite, c’est très léger. On ne s’attendait pas à des miracles, mais le gameplay ne bouge pas et reste globalement lourd, les cinématiques n’ont pas eu de traitement de faveur et donc restent telles qu’elles étaient en 2003, ce qui casse le rendu lors des transitions, et les décors sont tristes et vides. Cerise sur le gâteau le titre est amputé de Dante, guest de l’édition Lucifer Call sortie en Europe, pour ce laisser approcher via un DLC payant à la sortie de SMT 3.

Mais tout n’est pas si catastrophique, puisque Shin Megami Tensei 3 se permet d’être plus accessible ( 3 modes de difficulté) afin de permettre à chacun de profiter de cette aventure à sa manière, avec notamment l’ajout d’une sauvegarde rapide ( temporaire ) qui permet à tout moment de stopper sa partie, puisque de base le titre ne propose pas de checkpoint traditionnel. Pensez à sauvegarder régulièrement. Cette édition offre également la possibilité de vivre cette expérience doublée avec les voix en anglais ou en japonais.

Quelle plaisir de pouvoir se replonger dans cette aventure, bien qu’elle ait pris un sacré coup de vieux surtout face aux productions actuelles, que ce soit dans son gameplay ou encore dans sa structure, mais on ne pourra que vous conseiller de découvrir ou de re-découvrir ce J-RPG qui a su façonner nombre de titres aujourd’hui.

Malheureusement cette version HD remaster est sans vous le cacher, paresseux, surtout en regard des autres productions remastérisée aujourd’hui, avec notamment un gameplay revisité, des graphismes et des cinématiques au format actuel et un contenu complet.