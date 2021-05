DECOUVREZ LE POUVOIR PSYCHO KINESIQUE DANS LA VERSION DEMO DE SCARLET NEXUS

Partager Facebook

Découvrez la version démo de SCARLET NEXUS sur Xbox Series X|S et Xbox One. Cette version démo sera également disponible vendredi 28 mai, sur PlayStation®5 et PlayStation®4.

Les joueurs pourront rejoindre les rangs de la BEA et prendre le contrôle de Yuito ou Kasane afin d’utiliser leur pouvoir psycho kinésique jusqu’au premier boss du jeu.

Yuito se bat avec des attaques à bout portant grâce à ses épées et peut emprunter les pouvoirs de Pyrokinésie, Téléportation, Clairvoyance et Sclérokinésie des membres de son équipe.

De son côté, Kanase se spécialise dans les attaques à mi-parcours avec des couteaux volants. De plus, elle peut utiliser les pouvoirs suivants en fonction de la composition de son équipe : Electro kinésie, Hyper-vitesse, Invisibilité et Dédoublement.

SCARLET NEXUS sera disponible le 25 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC.