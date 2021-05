FUSER passe Disque de… Diamant?

Partager Facebook

La plus importante mise à jour de contenu depuis le lancement du jeu est désormais disponible en téléchargement gratuit et introduit notamment la Diamond Stage.

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent le lancement de la mise à jour Headliner Spotlight pour FUSER. Celle-ci permet notamment aux joueurs de tenter leur chance sur la Diamond Stage, où plus de 250 personnes pourront suivre leur set en direct. Entièrement gratuite, cette mise à jour introduit par ailleurs de nouvelles fonctionnalités sociales, mais aussi le Diamond Shop, ainsi qu’un nouvel équilibrage des récompenses.

La nouveauté la plus importante de la mise à jour Headliner Spotlight est sans conteste la Diamond Stage, une scène très spéciale où les joueurs pourront mixer en direct devant des centaines d’autres amateurs de FUSER. Dès cette semaine, la Diamond Stage sera diffusée 24h/24 et 7j/7 sur Twitch.

Les points d’expérience et la monnaie en jeu ont par ailleurs été retravaillés. Le nouveau Diamond Shop permet notamment aux joueurs de récupérer des costumes pour leur DJ ou des chansons pour leur set. Il est possible de gagner des diamants en participant à des événements en jeu, en jouant à la campagne solo, ou tout simplement via les modes freestyle et multijoueur. Les diamants ne peuvent être obtenus qu’en jeu et sont la seule façon de réserver la Diamond Stage.

FUSER fait également peau neuve du côté de son interface sociale : les profils des DJ se sont refait une beauté, tandis que l’algorithme de recommandation de mixes gagne en robustesse et en précision. Les Twitch Drops sont désormais entièrement intégrés au jeu, y compris sur Nintendo Switch, et permettent aux joueurs de débloquer toujours plus de contenu en encourageant d’autres DJ sur Twitch.

FUSER est désormais disponible au prix de 39,99 euros sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. La mise à jour Headliner Spotlight est quant à elle disponible en téléchargement gratuit.