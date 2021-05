INTELLIVISION RÉVÈLE LES JEUX ET ACCESSOIRES DISPONIBLES AU LANCEMENT DE L’AMICO

Partager Facebook

Intellivision Entertainment LLC, l’une des entreprises pionnières et innovantes de l’industrie du jeu vidéo, dévoile plus de détails sur le lancement de sa console Intellivision Amico, qui sortira à l’automne 2021.

Toutes les consoles Intellivision Amico seront accompagnées de six jeux préinstallés et de deux manettes. De plus, il sera possible de connecter jusqu’à six smartphones en simultané à l’aide de l’application gratuite. Disponibles à la sortie, les joueurs pourront retrouver les jeux de sport « Intellivision Skiing » et « Cornhole », le jeu de dés « Farkle », le jeu d’action « Astrosmash », le jeu aquatique « Shark! Shark! », ainsi qu’un Party Game encore non annoncé. Ces jeux réuniront toute la famille juste à temps pour Noël.

Plus de 20 titres supplémentaires de toutes sortes seront attendus à la sortie de la console, sur la boutique officielle dématérialisée « Amico Game Shop ».

Les 8 titres suivants seront non seulement disponibles en dématérialisé, mais également en version physique :

Evel Knievel

Osez des cascades impossibles, débloquez de nombreux véhicules et tenues, ou traversez le Snake Canyon avec vos amis !

Biplanes

Envolez-vous dans les cieux et maîtrisez divers modes dans ce jeu de combat aérien rempli d’action, inspiré d’un jeu culte de l’Intellivision.

Moon Patrol

Conduisez un space rover blindé au cœur d’une nature sauvage, dans un système solaire lointain et futuriste, dans ce classique de l’arcade réimaginé.

Missile Command

Protégez vos villes des attaques ennemies incessantes, dans ce nouveau jeu effréné, inspiré d’un grand classique.

Rigid Force Redux Enhanced

Prenez place dans le fauteuil du capitaine et affutez vos réflexes dans ce palpitant shoot’em up.

Finnigan Fox

Ramassez votre arbalète magique et appréhendez les saisons dans ce jeu d’aventure forestier. Plateformes, énigmes et pillages vous attendent.

Dynablaster

Prenez un malin plaisir à piéger vos amis et votre famille, ou testez vos capacités contre l’IA.

Brain Duel

Testez et étendez les limites de votre matière grise avec cet assortiment de mini-jeux cérébraux.

Plus d’informations sur les différents contenus des éditions physiques seront annoncées dans les mois à venir. Les textes de tous les jeux et de la console seront disponibles dans neuf langues différentes : anglais, français, italien, allemand, espagnol, polonais, néerlandais, espagnol mexicain et portugais brésilien.

Juste à temps pour la sortie, une large gamme d’accessoires sera également disponible dont un sac estampillé « Intellivision Amico » qui permettra de ranger la console, ainsi que deux manettes afin de la transporter sans risque lors de vos déplacements. Une pochette pourra être utilisée pour protéger votre manette Amico lorsque vous sortirez jouer avec vos amis.

Si vous souhaitez personnaliser votre console, vous aurez le choix entre dix variantes de manettes, chacune incluant trois motifs différents. De cette manière vous pourrez choisir son apparence selon vos goûts. Les motifs disponibles seront : les voitures de courses, le sport, la science-fiction, l’art moderne ou encore une thématique consacrée aux enfants, avec une version pour les garçons et une pour les filles.