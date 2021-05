Retour sur le Monster Hunter Digital Event

Partager Facebook

Le Monster Hunter™ Digital Event a révélé deux nouvelles bandes-annonces pour Monster Hunter Stories™ 2 : Wings of Ruin et Monster Hunter Rise™, tandis que le producteur de la série Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, et le réalisateur de Monster Hunter Rise, Yasunori Ichinose, ont fourni des détails sur ce que réserve chaque titre.

La dernière bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a donné un premier aperçu d’une mystérieuse lumière qui fait entrer les monstres dans une frénésie enragée, aux côtés de visages plus familiers du Monster Hunter Stories™ original. Les fans ont également eu un aperçu détaillé de la plongée dans les repaires de monstres pour trouver de nouveaux œufs et de la fonction Rite de canalisation, qui permettra aux joueurs de constituer des collections entièrement uniques de compagnons Monstie lorsque le jeu sera lancé sur Nintendo Switch™ et PC via Steam le 9 juillet 2021.

Pour les fans de Monster Hunter Rise, l’événement numérique a présenté la deuxième mise à jour gratuite du titre pour le jeu, qui sera disponible pour les joueurs à télécharger et à jouer plus tard dans la journée. La mise à jour Ver. 3.0 introduira deux nouveaux monstres supplémentaires dans le jeu et comprendra une nouvelle fin au scénario du jeu, de nouvelles quêtes, de nouvelles options d’armes et d’armures, de nouvelles compétences, et plus encore….

La dernière bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a donné aux fans un premier aperçu de la lumière qui provoque la rage et qui a soudainement commencé à infecter les monstres du monde entier. La bande-annonce a également dévoilé de nouveaux détails sur le lien entre le protagoniste et Razewing Ratha, l’endroit où se trouve leur grand-père, le légendaire Monster Rider Red, et certains personnages de Monster Hunter Stories qui reviennent. Si le lien entre les rayons de rage, la disparition globale de Rathalos et la naissance de Razewing Ratha n’est pas clair, les joueurs peuvent compter sur l’aide de leur compagnon de combat Avinia et de son monstre Frostfang, qui font leur retour de Monster Hunter Stories, pour les aider à percer le mystère.

En plus de fournir des détails alléchants sur l’histoire aux fans, l’événement numérique de mai a également donné un premier aperçu de la façon dont les Monster Riders vont collecter et améliorer leurs compagnons Monstie. Afin de collecter de nouveaux œufs de Monstie, les joueurs devront sonder les profondeurs de tous les Monster Dens qu’ils rencontreront sur le terrain. Les tanières de monstres sont de toutes les formes et de toutes les tailles, les plus rares contenant des œufs de monstres insaisissables qui ont le potentiel d’offrir des gènes difficiles à trouver. Après être retournés aux écuries avec de nouveaux œufs, les joueurs peuvent les faire éclore pour découvrir les nouveaux monstres qu’ils ont acquis, et utiliser la fonction Rite de canalisation pour transférer des gènes uniques d’un monstre à un autre. En combinant des gènes du même élément ou du même type d’attaque, les joueurs peuvent créer une équipe de Monsties incroyablement spécialisés, ou mélanger des gènes de différents monstres pour créer un Monstie plus polyvalent, capable d’utiliser des compétences de chaque type d’attaque et élément.

Lors de l’événement numérique de mai, les joueurs de Monster Hunter Rise ont eu un aperçu du nouveau contenu monstrueux qui sera inclus dans la version 3.0, la deuxième mise à jour gratuite du jeu. Tout d’abord, l’arrivée d’une nouvelle variante de Valstrax, le monstre phare de Monster Hunter Generations Ultimate. Ce mystérieux Dragon Ancien est connu sous le nom de Crimson Glow Valstrax et peut s’élever dans les cieux en changeant la forme de ses ailes, ce qui lui permet de voler et d’attaquer à des altitudes inhabituellement élevées. Ensuite, Apex Zinogre entre dans la mêlée avec un look électrique “lumière dorée” et différentes attaques qui pourraient laisser les chasseurs sous le choc. De plus, une nouvelle quête mettant en scène un affrontement épique avec le serpent du tonnerre Narwa et le serpent du vent Ibushi offrira aux joueurs une nouvelle fin très attendue de l’histoire. Cette nouvelle fin d’histoire, ainsi que les deux nouveaux monstres, les nouvelles quêtes, les nouvelles options d’armes et d’armures, les nouvelles compétences et bien d’autres choses encore seront disponibles gratuitement pour les joueurs avec cette version 3.0.

Pour les chasseurs à la mode, le DLC Pack 3 est disponible à l’achat et comprend encore plus de nouvelles options vocales, de gestes, de coiffures, d’autocollants, de musiques de fond et bien plus encore ! En juin, juillet et août, les joueurs peuvent s’attendre à étendre encore plus leur expérience de Monster Hunter Rise avec de nouvelles quêtes de collaboration, des quêtes d’événements supplémentaires et d’autres contenus supplémentaires qui seront révélés prochainement.