Aragami 2 annonce sa date de sortie avec une bande-annonce de gameplay !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lince Works est heureux de confirmer la sortie d’ Aragami 2 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, le 17 septembre 2021. Cette annonce s’accompagne d’un trailer de gameplay saisissant qui illustre parfaitement l’évolution de la franchise infiltration-action ; les précommandes sont ouvertes sur PC !

Découvrez le nouveau trailer de gameplay d’Aragami 2:

C’est avec une grande fierté que Lince Works dévoile ce premier aperçu de gameplay d’ Aragami 2 avec une bande-annonce cinématique donnant un aperçu des mécaniques d’infiltration et d’action qui sont au cœur de l’expérience du titre. Dans Aragami 2, les joueurs doivent faire face aux forces de l’Empire Akatsuchi qui menacent d’envahir et détruire la Rashomon Valley : le clan Aragami s’oppose à cette redoutable menace et entend défendre les siens, en utilisant les ombres pour servir sa cause.



Le premier épisode avait su captiver les amateurs d’infiltration, avec son gameplay ciselé inspiré des grands classiques du jeu de ninja comme Tenchu, mais également grâce à son univers fascinant magnifiquement conçu. Cette suite vise encore plus haut avec des mécaniques d’infiltration améliorées et un tout nouveau système de combat stratégique, où chaque action doit être mûrement réfléchie. L’histoire passionnante d’ Aragami 2 peut être parcourue aussi bien seul(e) qu’en coopération.



Aragami 2, en bref :

Une aventure jouable seul(e) ou jusqu’à 4 en coopération.

Personnalisation complète des armes et de l’armure.

Un large panel de capacités, pouvoirs passifs et équipement spéciaux.

Pleins de surprises dévoilées très bientôt…



Avec plus de 700 000 exemplaires vendus, le premier Aragami est un succès notable pour le studio Lince Works, dont c’est le tout premier jeu. Aragami 2 est l’opportunité idéale pour cette jeune équipe d’exploiter toutes ses idées, et ainsi de donner un second souffle au genre de l’infiltration-action.

« Nous avons énormément évolué depuis le développement du premier épisode et, en tant que studio en pleine croissance, nous avons cette fois l’opportunité d’exploiter l’univers d’ Aragami à son plein potentiel » explique David León, Game Director pour Lince Works. « Le système de combats est l’un des éléments qui nous motive le plus, car nous souhaitons offrir aux fans une nouvelle manière de jouer tout en accueillant les nouveaux venus avec une expérience de gameplay encore plus intense. »



Aragami 2 sortira le 17 septembre 2021. Les précommandes sont ouvertes sur Steam au prix de 34,99 €, avec une réduction de 15% jusqu’à la sortie. Le jeu sera vendu 39,99 € sur le PlayStation Store et le Xbox Store.



Toutes les informations sont disponibles sur www.linceworks.com et www.game-seer.com, mais aussi sur Twitter, Instagram et Facebook