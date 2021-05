Fall Guys: Ultimate Knockout & SUPER BOMBERMAN R ONLINE entrent en collision dans un crossover inédit

Partager Facebook

Le free-to-play SUPER BOMBERMAN R ONLINE est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam et met en vedette « Bean Bomber », issu du jeu à succès de Mediatonic

Konami Digital Entertainment, B.V. et Mediatonic ont le plaisir d’annoncer un crossover inédit entre SUPER BOMBERMAN R ONLINE, disponible dès aujourd’hui, et Fall Guys: Ultimate Knockout, le battle royale déjanté mettant en scène des haricots.

Dans le cadre de cette collaboration, à partir d’aujourd’hui, tous les joueurs de SUPER BOMBERMAN R ONLINE peuvent réclamer un personnage jouable « Bean Bomber » exclusif*. Il s’agit de la toute première fois qu’un Fall Guy apparaît dans un autre jeu.

* Disponible dans le jeu sur toutes les plateformes jusqu’à nouvel ordre. Aucun achat supplémentaire requis.

« Bean Bomber » est capable de plonger sur le champ de bataille. Les joueurs devront faire attention à ne pas trébucher sur trop de bombes en s’affrontant dans le nouveau mode en ligne Bataille 64.

En complément, la série Bomberman s’inscrira officiellement dans Fall Guys: Ultimate Knockout avec le lancement du costume « Bomberman » ! Le personnage emblématique de KONAMI explosera dans le Blunderdome le 4 juin et sera disponible à la vente dans la boutique du jeu pour un total de 10 couronnes.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE est disponible gratuitement dès aujourd’hui sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam, uniquement en dématérialisé. Il est également jouable sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

Les directives relatives aux vidéos de gameplay enregistrées par les joueurs sur le nouveau titre gratuit de KONAMI ont maintenant été publiées et sont accessibles sur le site officiel.

À propos de SUPER BOMBERMAN R ONLINE :

Déjà disponible sur Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE s’appuie sur le succès de Super Bomberman R. Les joueurs y retrouvent les 8 frères Bomber et d’autres personnages dans un battle royale explosif, où s’affrontent jusqu’à 64 joueurs.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE reprend le gameplay qui a fait de la franchise un classique du party game dans un mode « Bataille 64 ». Dans ce battle royale