Le casting de SAMURAI WARRIORS 5 s’agrandit

KOEI TECMO Europe et Omega Force sont heureux d’annoncer 10 nouveaux combattants dans Samurai Warriors 5. Le jeu sortira le 27 juillet 2021sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Pour les détenteurs d’une console nouvelle génération, les versions PlayStation 4 et Xbox One bénéficieront d’une mise à niveau gratuite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les héros annoncés aujourd’hui sont dix anciens personnages issus des précédents opus de la série, non jouables à l’époque. Ils sont désormais prêts à combattre pour la gloire. Si chaque protagoniste est doté de sa propre personnalité, il s’agit néanmoins de personnages secondaires ne faisant pas partie de la trame principale. Ainsi, ils ne possèderont pas obligatoirement une attaque chargée bien à eux, et ne bénéficieront pas des autres capacités énoncées précédemment, qui incomberont en revanche au 27 personnages déjà annoncés. Néanmoins, ils restent des combattants féroces qu’il ne faut pas sous-estimer lors des batailles.

Parmi ces nouveaux personnages secondaires on retrouve notamment le petit frère de Nobunaga, Nobuyiki Oda, ainsi que le petit-fils de Motonari Mōri, Terumoto Mōri. Des figures historiques sont également présentes, telles que Motonobu Okabe, Katsuyori Takeda, Motoharu Kikkawa, Dōsan Saitō, Yoshitatsu Saitō, Yoshiaki Ashikaga, Yoshikage Asakura et Fujihide Mitsubuchi.

De plus, KOEI TECMO confirme que Samurai Warriors 5 proposera une série de DLC, incluant de toutes nouvelles histoires, des thèmes musicaux inédits pour les combats, mais aussi de nouveaux chevaux !

KOEI TECMO Europe a également révélé que la série SAMURAI WARRIORS sera disponible en deux éditions spéciales, exclusivement disponibles sur le KOEI TECMO Europe Online Store. La Treasure Box de SAMURAI WARRIORS 5 inclut la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu présentant le nouveau style artistique de cet opus, et bien sûr une copie du jeu, tout ça dans une boîte collector. La Collector’s Edition du jeu comprend tout le contenu présent dans la Treasure Box, avec en plus un mini ensemble de supports en acrylique présentant les personnages clés de ce drame historique épique.