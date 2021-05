Le jeu vidéo FAST and FURIOUS : SPY RACERS l’ascension de SH1FT3R disponible en novembre sur console et PC

Appuyez sur l’accélérateur : Outright Games, le principal éditeur de divertissement interactif familial et Universal Games and Digital Platforms annoncent Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R, le premier jeu vidéo inspiré de la célèbre série originale Netflix. Développé par 3D Clouds, ce tout nouveau jeu vidéo de course et d’actions réunit les voix officielles de la série à travers des courses multijoueurs en ligne. Le jeu vidéo sortira en novembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia et PC Digital.

Inspiré de la série d’animation Fast & Furious : Spy Racers d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation, Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R transpose l’action intense de la série sur consoles et PC pour un passionnant tournoi de course à travers le monde. Avec des circuits à couper le souffle situés dans cinq lieux incroyables dont Los Angeles, Rio de Janeiro et le désert du Sahara. Le jeu permet aux joueurs d’utiliser des équipements d’espions de haute technologie pour prendre le dessus dans le mode Histoire du jeu et de participer à des courses en ligne en Multijoueurs, jusqu’à six joueurs, sur écran partagé.

Le réseau criminel d’élite, SH1FT3R, est de retour et c’est à l’équipe de Spy Racers de les empêcher de remporter le véhicule high-tech et invisible qui provoquera le chaos s’il tombe entre de mauvaises mains. Les joueurs pourront incarner leurs personnages préférés tel que Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray et même ceux du célèbre gang SH1FT3R, avec Shasi Dar, Moray, Rafaela Moreno et bien d’autres. Les joueurs pourront utiliser des armes d’espions tout en empruntant des raccourcis secrets. Des gammes de skins seront disponibles pour personnaliser les voitures.

Caractéristiques principales :

SH1FT3R est de retour – Incarnez vos personnages Spy Racers préférés dont Tony Toretto, Echo, Cisco ou Layla Gray ou ceux du célèbre gang SH1FT3R dans le mode Multijoueur. Utilisez des gadgets innovants afin de dominer les circuits d’un tournoi international dans le mode Histoire, en coop locale ou en mode Multijoueur en ligne.

Incarnez vos personnages préférés dont Tony Toretto, Echo, Cisco ou Layla Gray ou ceux du célèbre gang dans le mode Multijoueur. Utilisez des gadgets innovants afin de dominer les circuits d’un tournoi international dans le mode Histoire, en coop locale ou en mode Multijoueur en ligne. Coop locale et mode Multijoueur – Prouvez au monde entier qu’il n’y a pas de pilotes plus rapides, plus cools et plus doués que les Spy Racers ! Personnalisez votre véhicule avec des skins à débloquer et affrontez des adversaires en ligne, des pilotes contrôlés par l’IA, mais aussi vos amis dans les modes Coop local et Multijoueur en ligne.

Prouvez au monde entier qu’il n’y a pas de pilotes plus rapides, plus cools et plus doués que les ! Personnalisez votre véhicule avec des skins à débloquer et affrontez des adversaires en ligne, des pilotes contrôlés par l’IA, mais aussi vos amis dans les modes Coop local et Multijoueur en ligne. Combattez jusqu’à la ligne d’arrivée – Il faut plus que la vitesse pour être le premier à passer la ligne d’arrivée. Munis de 15 armes d’espions inspirées de la série originale Netflix, les Spy Racer devront tout faire pour dépasser leurs rivaux et remporter la victoire.

“Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Universal Games et Digital Platforms pour proposer Fast & Furious: Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R sur consoles et PC cette année”, déclare Terry Malham, PDG d’Outright Games. “Nous sommes de grands fans de la série et de la façon dont elle s’appuie sur l’héritage incroyable de la saga cinématographique et apporte des personnages étonnants et une action incroyable à un tout nouveau public. Nous espérons que le jeu apportera le même niveau de plaisir et d’excitation aux joueurs, qu’ils jouent en solo ou qu’ils affrontent leur famille ou leurs amis en multijoueur.”

“Fast & Furious continue d’être une franchise mondiale de premier plan, qui s’étend des jouets à la série animée”, a déclaré Jim Molinets, SVP de la production, Universal Games et Digital Platforms. “Avec Fast & Furious: Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R, nous allons offrir une expérience authentique qui combine des courses intenses et des gadgets astucieux avec de l’action à grande vitesse.”

Fast & Furious : Spy Racers a commencé à être diffusé sur Netflix en 2019 et est produit par Vin Diesel, Chris Morgan, Neal H. Moritz, Tim Hedrick et Bret Haaland. La série suit Tony Toretto et une équipe de street racers adolescents qui sont engagés pour infiltrer une ligue de course d’élite, qui sert de couverture à une organisation criminelle qui a l’intention de dominer le monde. La quatrième saison de Fast & Furious : Spy Racers Mexico est dès maintenant disponible sur Netflix. La sortie du dernier chapitre de la saga Fast & Furious, Fast & Furious 9, est prévue pour cet été.

Fast & Furious : Spy Racers l’Ascension de SH1FT3R sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia et PC Digital en Novembre 2021.