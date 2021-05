Sonic the Hedgehog fête ses 30 ans à cent à l’heure avec une ribambelle d’annonces !

Partager Facebook

Le tout premier événement virtuel dédié à Sonic s’est avéré sacrément riche en nouveautés. De nouvelles expériences sur consoles – Sonic Colors: Ultimate et Sonic Rangers – des détails à propos de Sonic Prime sur Netflix, des informations sur les jeux mobile, un événement musical d’envergure et bien plus encore !

Pour les 30 ans de Sonic, SEGA a organisé un événement exceptionnel dédié à son hérisson légendaire : le tout premier Sonic Central a été diffusé sur les chaînes officielles Twitch et Youtube de l’éditeur ! Pendant l’événement, SEGA a levé le voile sur de nombreuses expériences mettant en scène le hérisson bleu le plus rapide de la galaxie. Le stream a débuté avec les créateurs de la série animée Sonic Prime, à venir sur Netflix. Pas d’anniversaire sans musique : SEGA a ensuite annoncé la tenue d’un concert orchestral le 23 juin prochain, dont un aperçu exclusif sera offert le 10 juin lors du lancement du Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley, avec Crush 40 et Tomoya Ohtani. 30 ans de musique en un seul concert : l’hommage s’annonce magistral !



Après ce premier segment, SEGA est revenu à ses premières amours avec de nombreuses annonces liées à l’univers du jeu vidéo sur consoles, PC et mobile :



Sonic Colors: Ultimate et Sonic Colors: Rise of the Wisps

SEGA a dévoilé Sonic Colors: Ultimate, un remaster dopé à l’adrénaline de l’excellent jeu de plateforme de 2010 dont voici la première bande-annonce. Sonic Colors: Ultimate sortira le 7 septembre prochain en versions numérique et physique sur PlayStation®4, Microsoft Xbox® One et Nintendo Switch™, et en téléchargement sur PC via l’Epic Games Store uniquement, à la même date. Les fans peuvent d’ores et déjà précommander Sonic Colors: Ultimate pour recevoir le porte-clés exclusif « Baby Sonic » et bien d’autres réjouissances. SEGA en a profité pour diffuser un teaser pour Sonic Colors: Rise of the Wisps, la série animée en deux parties pour laquelle le doubleur légendaire de Sonic, Roger Craig Smith, a une nouvelle fois prêté sa voix.

Sonic Origins

SEGA travaille sur une nouvelle compilation regroupant Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles, mais aussi Sonic CD ! Les fans qui souhaitent retrouver le feeling si particulier des jeux originaux peuvent s’attendre à de plus amples informations sur le nouveau contenu ajouté pour l’occasion dans les prochaines semaines !



Nouveau jeu de la Sonic Team

Préparez-vous à un voyage décoiffant avec le nouveau jeu mastodonte mettant en scène le hérisson énervé développé par la Sonic Team, l’équipe derrière Sonic Generations et Sonic Forces.



Tokyo 2020

Sonic va aux Jeux Olympiques ! Enfilez la tenue de Sonic et participez à pas moins de 18 épreuves olympiques pleines de fun avec Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game™, qui sortira sur toutes les plateformes le 22 juin prochain. Les précommandes ouvrent aujourd’hui !



De nouvelles plateformes en vue

Cette année, Sonic est plus disponible que jamais avec l’arrivée de Sonic Mania et Team Sonic Racing, aujourd’hui sur Amazon Luna. De leur côté, Sonic Forces, Team Sonic Racing et Sonic Mania débarqueront sur le PlayStation Now le 1er juin prochain ! Sonic Mania fera quant à lui son apparition sur l’Epic Games Store le 24 juin.

Des événements XXL sur mobile

Sonic Forces: Speed Battle sur mobile s’offre un personnage très particulier : les joueurs peuvent exploiter la puissance des Émeraudes du Chaos en tant que Super Sonic ! Les courses privées arriveront plus tard dans l’année dans le cadre d’un événement spécial, pendant une durée limitée. Dans Sonic Dash, les joueurs peuvent mettre les voiles dans une fête spéciale sur le thème des pirates, et débloquer Pirate Sonic et Captain Shadow tout en mettant la main sur de nombreuses récompenses en cours de route. Sonic Racing revient aux sources avec des personnages, des bolides et trois nouvelles pistes en version classique dans un environnement à l’ancienne, en plus de remix old school. Enfin, faites-vous peur en octobre prochain avec l’arrivée de Werehog dans Sonic Forces et Sonic Dash ! Le puissant hérisson sombre lâchera toute sa puissance aux alentours d’Halloween.



Des caméos de Sonic dans d’autres jeux signés SEGA

Pour fêter ses 30 ans, le hérisson bleu s’invitera tout au long de l’année dans différents jeux édités par SEGA, à commencer par Two Point Hospital. Il sera possible, gratuitement à partir du 22 juillet, de construire son hôpital avec des éléments tirés de l’univers de Sonic, mais aussi des éléments de personnalisation des personnages et des décors.





Le plein de surprises sous licence

SEGA ne s’arrête pas là avec un catalogue complet d’objets commémoratifs pour les 30 ans de Sonic, destinés à accompagner les passionnés de tous les âges pour les années à venir. L’éditeur collabore avec un grand nombre de partenaires de renom tout au long de l’année pour créer divers produits à collectionner, comme le set de jouets Giant Eggman Robot signé JAKKS Pacific Inc., l’encyclopédie Sonic tout en couleur de Dark Horse et bien plus encore. IDW profite de cet anniversaire en grandes pompes pour sortir une bande-dessinée de 80 pages regroupant trois histoires hautes en couleur mettant aux prises les héros légendaires de la licence aux éternels méchants. Des pièces de monnaie commémoratives en or et en argent seront également disponibles cette année, grâce à APMEX.

Pour se tenir au courant de toutes les informations relatives à Sonic the Hedgehog, suivez Sonic sur Twitter, Instagram et Facebook, et retrouvez-le sur Twitch et Youtube. Rendez-vous sur www.sonicthehedgehog.com et sur le site dédié à son trentième anniversaire, www.sonic30th.com.