Total War – THREE KINGDOMS : correctif et nouveau projet

Creative Assembly annonce un correctif important pour Total War: THREE KINGDOMS, ainsi que des nouvelles passionnantes sur l’avenir de la série, expliquées dans le dernier Journal des Devs.

Le correctif 1.7.1, contient de nombreuses modifications demandées par la communauté, notamment une modification importante de la carte de campagne ayant pour objet de déplacer le mont Song et le col de Hulao à leurs emplacements corrects respectifs. Cela a également permis d’améliorer les zones autour du fleuve Jaune. Ainsi, les joueurs ne peuvent plus passer les portes aussi facilement — ce qui est une bonne chose !

Dans le Journal des Devs ci-joint, Creative Assembly revient sur les deux dernières années de développement de Three Kingdoms et annonce que, même si le contenu en DLC de Three Kingdoms est désormais terminé, l’équipe travaille maintenant sur un autre projet, lui aussi basé sur le roman Romance des Trois Royaumes.



Comme indiqué dans la vidéo, l’équipe nous en dira plus sur l’orientation et l’ampleur de ce nouveau projet dès qu’elle le pourra. Pour l’instant, l’équipe a indiqué qu’elle allait « [se] concentrer davantage sur la multitude de personnages de ce roman et sur leurs récits individuels et uniques, tout en reprenant le cœur de ce qui a rendu Total War: THREE KINGDOMS si spécial et en l’approfondissant encore. »

Parallèlement à cette importante mise à jour de l’équipe, SEGA a annoncé un nouveau pack « Collection Total War: THREE KINGDOMS », permettant aux joueurs de combler les vides de leur bibliothèque de DLC de Three Kingdoms en bénéficiant d’une réduction supplémentaire. Cette offre sera lancée en même temps que le correctif 1.7.1 et prendra fin le jeudi 8 juillet 2021.

Pour découvrir les détails du correctif 1.7.1, rendez-vous sur le blog Total War.