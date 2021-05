World of Warcraft : Jordan Fisher interprète une ode à Burning Crusade Classic

Cette première extension pour World of Warcraft Classic sera disponible le 2 juin prochain.

Blizzard Entertainment dévoile une nouvelle vidéo consacrée à Burning Crusade Classic, la première extension de World of Warcraft Classic. Dans cette vidéo, intitulée Ode aux héros de retour, l’acteur, musicien et joueur Jordan Fisher rend hommage en musique aux intrépides aventuriers qui s’apprêtent à passer la Porte des Ténèbres.

Burning Crusade Classic sera disponible le 2 juin et permettra aux joueurs de World of Warcraft de redécouvrir le sinistre continent de l’Outreterre tel qu’il était en 2007. Tout comme World of Warcraft Classic, cette extension sera accessible à tous les abonnés sans frais supplémentaires.