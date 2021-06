Téléchargez gratuitement Company of Heroes 2

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SEGA Europe Ltd. et Relic Entertainment sont heureux de vous offrir leur jeu de stratégie en temps réel se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, Company of Heroes 2 ! CoH 2 est en effet téléchargeable gratuitement sur Steam jusqu’au 3 juin 2021. Pour la toute première fois, les joueurs peuvent également mettre la main gratuitement sur le fameux standalone solo, Ardennes Assault. L’ensemble de la licence Company of Heroes 2 bénéficie de soldes conséquentes sur Steam, avec jusqu’à 80% de réduction jusqu’au 3 juin prochain.



Une nouvelle bande-annonce est disponible pour l’occasion :

Téléchargez gratuitement COH2 et son extension Ardennes Assault, et gardez-les pour toujours !

L’heure est venue, pour les passionnés d’Histoire et de stratégie qui n’auraient pas encore franchi le pas, de se plonger dans des affrontements tactiques de haute volée sur les fronts Est et Ouest de la Seconde Guerre mondiale ! Les nouveaux venus de la série découvriront des centaines d’heures de jeu en solo et multijoueur, avec un gameplay ciselé qui récompense les stratèges et tacticiens les plus avertis. Téléchargez gratuitement ces deux parangons du STR dès maintenant et lancez-vous directement dans la bataille des Ardennes, ou optez pour les nombreux modes et missions multijoueur d’une intensité sans pareil !



Réduction sur toute la licence et DLC bonus gratuit

Les joueurs peuvent télécharger (et conserver pour toujours) Company of Heroes 2 et COH2: Ardennes Assault gratuitement ce week-end, mais également profiter d’une réduction massive sur toute la licence, dont le premier Company of Heroes et tous ses contenus additionnels. CoH s’offre des réductions à la pelle (jusqu’à 80% !) pendant toute la durée de l’opération, du 27 mai au 3 juin sur Steam. Enfin, les stratèges en herbe peuvent également mettre la main sur le Case Blue Mission Pack de COH2 sans débourser un centime : pour cela, il suffit de s’inscrire ici.



Toutes les informations sur cette opération et Company of Heroes sont disponibles sur www.companyofheroes.com. Relic Entertainment est présent sur Youtube, Twitch, Facebook et Twitter. Pour tout savoir sur SEGA Europe, rendez-vous sur www.sega.co.uk, Facebook, Twitch ou encore Twitter.