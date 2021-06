Summoners War Lost Centuria fait le plein de nouveautés avec une Saison 2 tournée vers la compétition !

Partager Facebook

Summoners War Lost Centuria fête son premier mois d’existence avec une saison 2 pleine de surprises ! Cette mise à jour majuscule, qui s’accompagne de deux monstres inédits, entame un cycle d’updates mensuelles qui accompagneront chaque nouvelle saison.



La saison 2 s’offre un nouveau mode Tournoi mondial en JcJ dans lequel les invocateurs de grade Or V ou mieux s’affrontent sans relâche, le nombre de victoires déterminant le classement mondial de chaque joueur. Le mode se distingue des affrontements classiques avec un système de Pick & Ban pour des combats plus stratégiques que jamais ! A noter que certains des meilleurs joueurs pourraient être invités à des événements esports prévus dans le courant de l’année.



Deux nouveaux monstres font leur apparition avec cette mise à jour : Seara, support d’attribut vent et de rareté légendaire, peut placer une bombe sur l’ennemi en première ligne et réduire la durée de tous les effets bénéfiques qui peuvent être altérés. La bombe explose après un certain temps pour infliger de lourds dégâts à la cible – en ignorant sa défense – pour enfin l’étourdir complètement. Zibrolta, monstre d’attaque d’attribut Feu et de grade normal, jette quant à lui une bombe au hasard qui inflige des dégâts ignorant également la défense des ennemis tout en les étourdissant.



Dans le mode d’événement Bagarre, exclusif à cette saison 2, les monstres et sorts sont donnés aléatoirement et le niveau des créatures est fixé à 10, permettant aux joueurs de s’affronter dans les mêmes conditions. Enfin, le matchmaking pour les joueurs ayant beaucoup de trophées sera désormais plus précis pour des batailles encore plus explosives et indécises !



