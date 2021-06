Ghosts ‘n Goblins Resurrection est disponible sur Xbox one, PlayStation et Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ghosts ‘n Goblins Resurrection arrive sur PlayStation®4, les consoles Xbox One et Steam. Le titre sera également jouable sur Xbox Series X|S via la compatibilité descendante.

Précédemment sorti sur la console Nintendo Switch™, Ghosts ‘n Goblins Resurrection permet à encore plus de joueurs de relever un nouveau défi et de conquérir le carnaval de bourbiers qui les attend dans le royaume des démons.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection est un reboot moderne de la légendaire série Ghosts ‘n Goblins, avec de magnifiques graphismes dignes d’un livre de contes et un gameplay de plateforme d’action. Les joueurs guident le courageux chevalier Arthur alors qu’il se fraye un chemin à travers des scènes fantaisistes ressemblant à des parcs à thème d’horreur dans sa quête pour sauver la princesse du perfide Seigneur des Démons.

Les nouveaux chevaliers n’ont rien à craindre : Ghosts ‘n Goblins Resurrection propose plusieurs fonctions et modes pour aider les joueurs dans leur voyage à travers ce monde fantastique et démoniaque. Les joueurs commencent par choisir l’une des trois difficultés suivantes : Ecuyer, Chevalier et Légende. Un mode Page spécial est également disponible, offrant aux nouveaux joueurs (ou aux chevaliers ayant besoin d’un peu d’aide) la possibilité de renaître en permanence avec des vies illimitées. Ghosts ‘n Goblins Resurrection présente également l’arbre ombral mystique, qui permet à Arthur d’apprendre et d’améliorer une variété de sorts et de compétences magiques. Avec les différentes armes, magies et compétences disponibles, c’est à chaque joueur de déterminer son style de jeu unique alors qu’il se fraye un chemin dans le royaume des démons.

Les chevaliers aventuriers peuvent également se regrouper dans le mode coopératif local à deux joueurs. Le deuxième joueur assiste Arthur dans l’un des trois personnages de soutien : Barry, qui crée des barrières pour se protéger, Kerry, qui porte Arthur à travers le danger, et Archie, qui crée des ponts pour traverser. Le joueur de soutien peut passer d’un personnage à l’autre pour aider Arthur à vaincre les ennemis macabres et à surmonter tout obstacle inattendu.