Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le dernier pack de jeu Les Sims 4, Décoration d’intérieur, est désormais disponible sur PC et Mac par l’intermédiaire d’Origin et Steam, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One. Idéal pour les fans des Sims calés en décoration, Les Sims 4 Décoration d’intérieur encourage les joueurs à libérer leur créativité et à faire passer les espaces de leurs clients d’ennuyeux à fabuleux avec l’expérience de rénovation de maison ultime.

Avec la nouvelle carrière en tant que Décorateur d’intérieur indépendant, les Sims peuvent réaliser les rêves de rénovation de leurs clients. Pour un projet de rénovation réussi, les joueurs devront utiliser leur imagination pour révéler tout le potentiel d’un espace et le décorer en tenant compte non seulement des besoins et du budget d’un client, mais aussi de ce qu’il aime et n’aime pas afin d’obtenir une recommandation dithyrambique !

Les Sims 4 Décoration d’intérieur inclut une multitude de nouveaux meubles flexibles qui aideront les joueurs à apporter leur touche magique à leurs rénovations, dont des canapés modulables, des étagères modulaires et des cuisinières et fours intégrés. Les joueurs peuvent montrer fièrement les espaces redécorés lors d’une grande révélation pour voir les réactions de leurs clients, et créer des comparaisons Avant/Après pour mettre en valeur leurs incroyables transformations.

Vous pouvez télécharger plus d’éléments sur le lancement d’aujourd’hui en vous rendant sur le portail presse d’EA ici. N’hésitez pas à nous contacter si besoin, et si vous souhaitez obtenir un code pour découvrir Les Sims 4 Décoration d’intérieur !

Pour plus d’informations sur Les Sims 4 et le nouveau contenu auquel les joueurs peuvent s’attendre pendant l’Été des Sims, suivez @TheSims surTwitter, Instagramou TikTok, aimez Les Sims sur Facebook,et allez sur le site TheSims.com.