Après s’être dévoilée sur quasiment tous les supports existants, la franchise « Monster Hunter », lancée en 2004 sur PS2, a su générer durant toutes ces années de nombreux fans à travers le monde. Et même si sa récente adaptation au cinéma, sobrement intitulé « Monster Hunter » fut un flop, et pas seulement à cause de la pandémie, « Monster Hunter World », l’avant-dernier titre jouable de la franchise affiche tout de même plus de 18 millions d’exemplaires vendus sur PS4, Xbox One et PC à son actif. Attendu en 2022 sur PC, s’est donc d’abord sur la Nintendo Switch que le dernier chasseur de monstres se dévoile. L’occasion pour Capcom de tester pour la première fois sur la dernière console de Nintendo son moteur RE Engine. Avouons-le, malgré des textures parfois trop sombres et une végétation pas toujours luxuriante, le titre s’en sort au final avec un super visuel en jeu dans son ensemble, mais aussi des belles cinématiques et une animation globalement bien fluide. L’histoire de « Monster Hunter Rise » prend place dans le village de Kamura où 50 ans plus tôt, une horde de monstres, dirigée par le redoutable Magnamalo, est venue déferler sur le village. Ce tragique événement, appelé la Calamité, est de retour. Bien que le village de Kamura se soit fortifié et que ses habitants ont maintenant appris à se battre, votre aide ne sera pas de trop. Vous voilà devenu un chasseur au service du village de Kamura et de sa guilde de chasseurs. Voici le point de départ d’un scénario très peu étoffé où vous aurez pour mission d’accomplir différentes quêtes en mode solo ou en multi local et en ligne. Mais avant tout, vous êtes un chasseur débutant ou une chasseuse débutante qui vient d’être accepté par la guilde des chasseurs. Avant d’entreprendre de grandes quêtes, il faudra customiser votre personnage, mais aussi vos Pilpoils, de fidèles compagnons. Oui, « Monster Hunter Rise » introduit le C humsky, un genre de grand loup qui vous pouvez chevaucher dès le début et gratuitement. Un fidèle compagnon qui non seulement permet de vous déplacement plus rapidement, mais qui prend aussi part au combat à vos côtés et vous apporte ainsi une aide précieuse. Durant votre aventure, vous chevaucherez d’autres créatures qui vous permettront d’en attaquer d’autres, mais vous le verrez par vos propres yeux. Vous démarrez également avec un autre Pilpoils ; un Palicos. Vous débutez donc avec deux Pilpoils, mais vous pouvez après chaque quête en obtenir de nouveaux selon la quête que vous aurez à mener (village, grand camp). Les Pilpoils, qui peuvent être en nombre de deux au maximum par quête, se trouvent sur la Place Pilpoil et peuvent être recrutés auprès d’Iori. Ce dernier vous proposera à chaque fois de nouveaux Pilpoils. Vous pouvez également demander à Iori qu’il vous en trouve avec des Talents spécifiques. MHR introduit aussi le filoptère, un grappin-insecte qui vous donne la possibilité de vous propulser dans les airs en combinant différentes touches de votre pad (ZL + ZR, ZL + X ou ZL + A) . Vous pouvez maintenant vous propulser contre des parois pour rebondir et réaliser une attaque depuis les hauteurs, mais vous avez aussi la possibilité de courir le long des murs rocheux par exemple, vous permettant d’accéder à des lieux inaccessible autrement. Mais l’avantage de ce grappin est surtout de mener des attaques dévastatrices depuis les airs. Le titre introduit aussi la possibilité de ramasser des ressources tout au long des chemins que vous empruntez. Différents insectes, carcasses ou plantes pour vous redonner de la force pendant un combat ou en faire le plein avant sont donc directement accessibles et en nombre. Une bonne idée, mais qui facilite grandement la tâche. Mais avant de réaliser vos prouesses, vous allez devoir passer par la case entraînement, un élément essentiel dans les Monster Hunter. Après la cinématique d’intro, vous allez apprendre les principales mécaniques de combat, mais aussi apprendre à gérer votre sacoche et les différents objets. C’est dans le village de Kamura que se situent les principales actions du titre. Vous y passerez de nombreuses heures à y trouver les quêtes, mais aussi savoir comment confectionner, améliorer et utiliser vos nombreuses armes, armures et talismans chez le forgeron. Au total, MHR propose 14 catégories d’armes et de styles de combat. Rendez-vous dans l’aire d’entraînement pour les tester. Selon la taille et le poids de l’arme utilisée, vos mouvements seront plus longs et saccadés. Lors d’un combat, l’erreur est impardonnable ! Alors apprenez à bien connaître vos armes et vos capacités, sans quoi la défaite vous attendra au bout de la quête. C’est donc à travers quelques quêtes tutoriels et des explications de protagonistes que vous êtes paré pour débuter une aventure qui durera au minimum 30 heures pour les plus pressés et pour autant que vous jouiez au mode solo. Si Monster Hunter Rise s’est parfaitement adapté à la Switch et à son public, certains fans regrettent et critiquent certaines nouveautés. Nous ne l’avions pas encore cité, mais au rayon des nouveautés, l’indication sur la carte de chaque monstre que vous allez chasser facilite grandement votre quête et sonne pour certains fans comme une hérésie. Ceux-ci trouvent, à juste titre, que l’essence même du titre est supprimée puisque traquer et débusquer les monstres étaient des atouts importants de la franchise. En simplifiant cet aspect, certainement pour rendre le titre trop accessible aux novices, ce Monster Hunter peut faire figure de traître. Rassurez-vous, surtout ceux qui n’ont jamais joué, MHR demeure palpitant ! Et pour les hardcore gamers, peut-être que la version PC sera repensée !Monster Hunter Rise peut se jouer bien entendu entièrement en solo. Un mode dans lequel vous aurez accès à toutes les cinématiques et aux quêtes village. Certaines urgentes et obligatoires pour évoluer dans le jeu et d’autre secondaires ; des services que vous allez rendre à des villageois par exemple. Mais MHR propose aussi des parties en multi local sans fil jouable jusqu’à quatre joueurs, mais aussi du multi en ligne auquel vous pouvez prendre part en vous adressant à PnJ du village. Mais c’est dans le grand-camp que vous retrouverez les plus importantes quêtes novices et experts. Dans ces parties, les monstres seront plus coriaces et les récompenses bien supérieures. MHR propose aussi des quêtes Calamité. Ici, la chasse prend clairement la tournure de tower defense. Défendez les portes de la Forteresse des incessantes attaques de monstres. Placez vos canons et vos défenses pour empêcher la victoire adversaire et mitraillez l’ennemi sans relâche ou foncez dans le tas avec votre arme.Le titre proposait dès le départ 46 monstres, dont 6 monstres supérieurs. En vrac, entre les petits monstres, les supérieurs, les boss de fin, vous allez partir chasser notamment du Magnamalo, le monstre qui commence l’histoire et qui figure sur la couverture du jeu. Le Grand Izuchi, comme le Grand Jagras de Rise, se déplace avec sa meute. L’Ankosom est un grand rapace qui se tient sur une patte. Sa grande collerette lui permet autant des coups d’attaque que de défense. On citera encore le Rakna-Kadaki, entre insecte et araignée. Attention à ses toiles et ses crachats de feu. Les monstres de MHR sont coriaces et visuellement somptueux. N’oubliez pas de bien répartir vos talents (chaque arme possède 3 talents) pour varier vos attaques et trouver les bonnes armes et les bonnes attaques aux bons moments pour vaincre. Depuis sa sortie, le titre s’est déjà doté d’un patch 2.0 et plus récemment du patch 3.0. Ces derniers complètent le titre avec de nouvelles zones et de nouveaux monstres comme le Zinogre supérieur ou encore le dragon ancien Valstrax écarlate. Indéniablement, MHR est une réussite. Capcom est parvenu à donner un coup de jeune à une franchise qui a encore des belles années devant elle.