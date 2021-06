Burning Crusade Classic est disponible !

Partager Facebook

les joueurs du monde entier peuvent de nouveau traverser la Porte des ténèbres dans une réinterprétation authentique de la première extension de World of Warcraft de Blizzard Entertainment saluée par la critique. L’accès à Burning Crusade Classic est inclus pour tout abonnement à World of Warcraft.

PARIS, France – 2 juin 2021 – La Porte des ténèbres s’est à nouveau ouverte, et derrière elle s’étend une ère d’aventure intemporelle. Dès aujourd’hui, les joueurs de World of Warcraft pourront redécouvrir les paysages extraordinaires et les défis mythiques qui les attendent dans le royaume brisé de l’Outreterre, avec la sortie mondiale de Burning Crusade Classic™, une réinterprétation authentique de la première extension légendaire de World of Warcraft®.

Dans Burning Crusade Classic, les héros de la Horde et de l’Alliance entreprennent une expédition vers le monde gangrené de Draenor, où la Légion ardente et ses hordes de démons orchestrent une guerre totale contre toute forme de vie sur Azeroth. À l’aide de leurs nouveaux alliés, les Draeneï et les Elfes de sang, les champions d’Azeroth doivent trouver un moyen d’endiguer l’invasion à sa source, et de recruter des alliés au cœur des forêts fongiques et par-delà les cieux ténébreux d’un nouveau monde mystérieux, afin d’affronter les forces infernales d’Illidan, le Traître, un chasseur de démons Elfe de la nuit ayant revendiqué le royaume brisé de l’Outreterre comme sien.

« Avec Burning Crusade Classic, et pour la première fois en plus de dix ans, les joueurs de la communauté de World of Warcraft vont pouvoir franchir ensemble la Porte des ténèbres, plonger de concert au cœur du combat, et éliminer le boss final de Karazhan en guilde, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, « Ces moments de partage sont l’essence même de World of Warcraft, et nous sommes impatients de voir les joueurs vivre de nouvelles aventures avec leurs amis, qu’ils soient récents ou de longue date, lors de leur retour en Outreterre. »

Tout comme pour WoW Classic, l’accès à Burning Crusade Classic est accessible à tous les joueurs disposant d’un abonnement à World of Warcraft, qui leur permet de profiter du contenu et des fonctionnalités de l’extension originale de 2007, parmi lesquels :

Le royaume brisé de l’Outreterre : parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des incorruptibles Orcs Mag’har au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus.

parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des incorruptibles Orcs Mag’har au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus. Deux nouvelles races jouables : combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer.

combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer. Rassemblez-vous aux portes de l’arène : prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang (disponible à partir du 15 juin).

prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang (disponible à partir du 15 juin). Parcourez l’extension sur votre monture volante : prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre.

prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre. Bravez les dangers des raids et donjons : partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d’Azeroth ; et prenez part à des raids épiques de 10 et 25 joueurs.

partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d’Azeroth ; et prenez part à des raids épiques de 10 et 25 joueurs. De nouvelles options pour les héros : optez pour le métier de joaillier et taillez de puissantes gemmes à sertir dans votre équipement ; choisissez entre la faction de l’Aldor et celle des Clairvoyants à Shattrath pour obtenir des récompenses uniques ; incarnez un paladin pour la Horde ou un chaman pour l’Alliance, et bien plus.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent faire progresser leur personnage jusqu’au niveau 70 sur les royaumes de Burning Crusade Classic en explorant toutes les nouvelles zones au-delà de la Porte des ténèbres et en se joignant à leurs alliés pour relever les défis des raids à 10 joueurs de Karazhan, à 25 joueurs du Repaire de Magtheridon et à 25 joueurs du Repaire de Gruul. À partir du 15 juin, les joueurs pourront démontrer leur talent en JcJ avec le lancement de la saison 1 d’arène. Du contenu supplémentaire pour Burning Crusade Classic sera disponible lors de futures mises à jour.

À la suite du lancement de la saison 1 d’arène, les meilleures équipes JcJ pourront revenir aux racines de l’eSport de World of Warcraft avec le tournoi d’arène de Burning Crusade Classic, qui se déroulera du 23 au 25 juillet. Tous les détails, dont les modalités de participation, seront annoncés dans les semaines à venir.

Les joueurs désireux de plonger immédiatement dans l’aventure en Outreterre avec leurs amis peuvent acheter le passe Porte des ténèbres (au prix de 39,99 €), qui leur permettra de faire passer un personnage de leur choix au niveau 58 sur un royaume de Burning Crusade Classic (un passe maximum par compte World of Warcraft, non utilisable sur les Elfes de sang et les Draeneï). Le passe Porte des ténèbres est également inclus dans la Deluxe Edition de Burning Crusade Classic (au prix de 69,99 €), et inclut également la monture Chasseur phasique réveillé, la pierre de foyer Porte des ténèbres et le jouet Voie d’Illidan à utiliser dans Burning Crusade Classic ; la monture Chasseur-phasique viridien à utiliser dans le jeu moderne ; et 30 jours de temps de jeu, offrant un accès à WoW Classic, Burning Crusade Classic, ainsi qu’au jeu moderne.

Les joueurs actuels de WoW Classic peuvent choisir de faire progresser leur personnage vers Burning Crusade Classic, ou continuer à profiter du contenu d’origine de WoW Classic sur les royaumes Classic Era, qui ouvriront leurs portes le 18 mai. Les joueurs désireux de jouer le même personnage dans les deux mondes peuvent utiliser le service optionnel de clonage de personnage (au prix de 15 € par personnage), qui leur permettra de continuer à jouer sur un royaume Classic Era avec une copie de leur personnage, tout en profitant de Burning Crusade Classic sur les royaumes standard.