La vie rêvée des thugs : SLUDGE LIFE est disponible sur Nintendo Switch, Steam et sur l’Epic Games Store

Les punks propres Terri Vellmann et Doseone (HIGH HELL) et les businessmen crasseux de Devolver Digital sont heureux d’annoncer la fin des obligations exclusives de leur simulateur d’expression artistique SLUDGE LIFE, qui fait donc son apparition sur Nintendo Switch et PC via Steam, en plus de l’Epic Games Store. Pour fêter ça, le jeu est disponible pour la toute première fois à plein tarif !

Parcourez une petite île déglinguée, nichée sur une planète boueuse, dans les baskets trouées de GHOST, un bandit poisseux déterminé à faire son trou parmi l’élite du graffiti. Arpentez des environnements blindés de publicité, rencontrez vos semblables, volez les ordures les cœurs qui trainent : avez-vous assez de style pour devenir le roi de l’île et en graffer le moindre recoin ? Pouvez-vous infiltrer GLUG, le gang des pompeurs de boue ?

Caractéristiques :

Ambiance scandale : vivez la grande vie de vandale, bien au chaud derrière votre écran.

Guidé par la curiosité et le libre arbitre, baladez-vous à volonté dans ce petit open-world déglingué.

Trouvez et téléchargez les applis sur votre ordinateur portable et perdez votre temps à jouer à un jeu à l’intérieur d’un autre jeu.

Fumez des clopes Ciggy Cigs, parce que vous le valez bien.

Prenez des photos d’une faune exotique et de PNJ ambivalents.

Un bouton dédié aux pets.

Un énorme bébé, un terrain de basket communautaire et un chat avec deux anus (sans frais supplémentaires).

Trois fins différentes, et des crédits pleins de panache.



Rendez-vous sur shopsludgelife.com pour goûter au torrent de boue propre à Internet, vibrez avec le single BIG MUD de Bubble Up sur Bandcamp