Razer annonce sa keynote E3 2021

la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui sa toute première Razer Keynote pour l’E3 2021, l’une des keynotes les plus importantes, qui se tiendra le lundi 14 juin à 15h PDT (Mardi 15 juin à minuit, heure française). Le CEO et cofondateur de Razer, Min-Liang Tan, dévoilera une série de produits hardware innovants conçus avec les meilleurs designs et technologies de Razer, qui continueront à élever les standards du gaming sur PC.

Ceci marque la toute première présentation de Razer lors de l’E3, le plus grand événement mondial du jeu vidéo. Chaque année, le salon met en avant le meilleur de l’industrie du jeu vidéo avec la participation des plus grands noms du jeux vidéo du monde, et cette année, Razer est fier d’être une des têtes d’affiche et de partager des informations sur le hardware et les dernières innovations de pointe, qui soutiendront le meilleur de ce que le gaming sur PC a à offrir.

Le CEO de Razer, Min-Liang Tan, présentera la keynote Razer E3 2021 dans un tout nouveau format de réalité étendue qui mélangera les espaces en direct et virtuels pour une expérience de présentation immersive. Grâce à la plateforme interactive de l’E3, des millions de fans de Razer et les joueurs du monde entier pourront rejoindre le livestream et y participer. Min-Liang sera également rejoint lors de cette keynote par d’autres acteurs majeurs de l’industrie pour présenter des innovations qui permettront de porter le jeu sur PC vers de nouveaux sommets de performance et d’immersion. La keynote Razer de l’E3 sera diffusée à l’échelle internationale sur les canaux officiels de l’E3 (YouTube, Twitch, Twitter, Facebook), sur le portail et l’application de l’E3, sur les sites Web des partenaires médiatiques de l’E3, dont IGN, GameSpot, PC Gamer, GamesRadar+ et d’autres, ainsi que sur les principaux réseaux sociaux de Razer.

La Keynote E3, sera immédiatement suivie par un événement virtuel RazerStoreLive, animé par des célébrités du jeu vidéo et par le staff de Razer. Cet événement sera diffusé sur les réseaux sociaux de Razer avec des démonstrations supplémentaires, des lancements de produits et des cadeaux à gagner.

Pour plus d’information sur la présence de Razer à l’E3, rendez-vous ici.

Pour regarder les livestreams, suivez Razer sur YouTube, Twitch, Facebook, et Twitter.