Skyforge : Hunters of Terra est désormais disponible

Une mise à jour de contenu gratuite sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC

MY.GAMES annonce aujourd’hui le lancement de la mise à jour Hunters of Terra pour Skyforge. Disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, cette mise à jour de contenu introduit notamment la nouvelle classe du Mercenaire, ainsi qu’un nouveau donjon et une aventure pour escouades.

Le Mercenaire est la dix-neuvième classe jouable de Skyforge. Spécialisé dans les dégâts de zone, il est armé d’un mortier et bardé d’explosifs dévastateurs. En cas d’urgence, il peut également déployer un bouclier ou des gadgets antigravité.

Du nouveau contenu JcE fait également son apparition, dont une aventure pour escouades de trois joueurs intitulée Faille Terranne. Au fil de cette dernière, les joueurs devront explorer un labyrinthe infesté de redoutables Mécanoïdes. De leur côté, les Pistes Anciennes sont un nouveau donjon conçu pour cinq joueurs. Elle mèneront les joueurs dans les profondeurs mystérieuses de Terra.

Cette semaine, MY.GAMES célèbre son anniversaire et récompense les joueurs PC de Skyforge avec sept jours d’abonnement Premium. Pour en savoir plus et pour récupérer leur récompense, les joueurs peuvent se rendre sur le site officiel de Skyforge.

Skyforge et la mise à jour Hunters of Terra sont disponible en téléchargements gratuits. Sur PC, Skyforge est disponible sur Steam et sur le site officiel de MY.GAMES.