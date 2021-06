AFTER THE FALL,UN PREMIER APERÇU DES COMBATS ET DES ENNEMIS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vertigo Games a révélé aujourd’hui pendant le PS VR Spotlight, une nouvelle vidéo pour After The Fall, le FPS en VR qui sortira cet été sur l’Oculus Quest, le PlayStation VR et le PC VR. Les joueurs coopéreront ensemble dans ce jeu multijoueur et cross plateforme pour affronter les créatures hostiles qui errent dans ce monde gelé et dystopique.

After The Fall se déroule à Los Angeles dans une version alternative des années 80, durant laquelle l’utilisation de substances expérimentales pour donner aux humains plus de résistance face à la nouvelle âge de glace, a créé des morts vivants. Vingt ans plus tard, l’humanité réside désormais dans les souterrains et sa survie réside dans les Harvest Runners : des survivants assez courageux pour s’aventurer à la surface dans le but de récupérer des ressources vitales.

Avec un gameplay en coopération jusqu’à 4 joueurs, il vous faudra unir vos forces avec d’autres survivants à travers les différentes plateformes VR. De plus, faites attention aux différents types de créatures tels que les brutes gigantesques qui pourront vous aplatir instantanément à l’aide d’un seul coup de poing gelé ou bien encore aux décapiteurs qui vous attraperont par la nuque pour vous soulever. Aucune mission ne sera identique et il vous sera demandé de travailler en équipe pour survivre au monde glacé et hostile d’After The Fall.

À propos de After the Fall :

Les créateurs d’Arizona Sunshine proposent désormais un FPS épique en VR, dans un Los Angeles alternatif des années 1980, entièrement gelé, dans lequel vous évoluerez à quatre joueurs. After the Fall place les joueurs et leurs amis dans un monde postapocalyptique hostile en VR où ils mèneront une lutte sans merci pour leur survie.

Caractéristiques :