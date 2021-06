Conqueror’s Blade célèbre son deuxième anniversaire

Partager Facebook

MY.GAMES et Booming Tech célèbrent le second anniversaire de Conqueror’s Blade, le MMO de tactique médiévale. Pour fêter l’événement comme il se doit, de nombreuses statistiques ont été collectées pour concevoir une infographie, une bande-annonce spéciale a été réalisée, et divers défis et promotions sont disponibles en jeu.

Comme le dévoile l’infographie ci-dessous, plus de 13 millions de batailles ont été disputées au fil de l’année écoulée, soit une augmentation de 85% du nombre de parties par rapport aux 7 millions de l’année de lancement du jeu. Il en va de même pour le temps de jeu, qui a considérablement augmenté et passe de 2653 à 4100 années pour l’ensemble des joueurs. Deux nouveaux pays disposent par ailleurs désormais d’une version traduite de Conqueror’s Blade : la Pologne et la Turquie.

Pour célébrer le deuxième anniversaire de Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent participer à des défis gratuits à durée limitée. Ils pourront ainsi gagner un ensemble d’armure druidique pour seigneur de guerre, ainsi que divers objets d’apparat. Les Twitch Drops font quant à eux leur grand retour et permettent aux spectateurs de remporter de nombreuses récompenses. Il est également possible d’accomplir des quêtes spéciales et de gagner 40% d’expérience supplémentaire en bataille : de quoi maîtriser plus rapidement armes et tactiques ! Une monnaie spéciale peut également être récoltée et échangée contre des récompenses. Enfin, chaque joueur recevra des cadeaux quotidiens en se connectant jusqu’au 23 juin.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES. Les joueurs y incarnent un seigneur de guerre, recrutent et commandent des troupes, et bâtissent leur propre empire dans un vaste monde ouvert. Dans Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent prendre part à des batailles de siège à quinze contre quinze pendant lesquelles ils doivent défendre leur forteresse ou submerger celle de l’adversaire. Onze spécialisations d’armes sont disponibles pour les seigneurs de guerre, ainsi que plus de quatre-vingt unités de mêlée, de combat à distance ou de cavalerie, toutes inspirées par les plus grandes armées de l’histoire. Grâce à des mises à jour de contenu régulières et conséquentes, Conqueror’s Blade est l’expérience de combat médiéval ultime pour les joueurs du monde entier, qu’ils décident de s’unir et de s’affronter.