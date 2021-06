la nouvelle classe de Neverwinter dévoilée dans une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’ Épisode 3 : La Cour odieuse, qui clôturera la dernière extension en date de Neverwinter, sortira le 8 juin sur PC et le 6 juillet sur consoles.

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios sont ravis de dévoiler la toute nouvelle classe, virtuose aux mille talents : le Barde, qui fera son entrée dans Neverwinter cette année, à l’occasion de la prochaine extension majeure sur PC et consoles. Le Barde sera la première classe ajoutée au célèbre MMORPG d’action free-to-play basé sur l’univers de Donjons & Dragons depuis l’ajout du Paladin féal en 2016.

La bande-annonce de présentation du Barde se trouve juste ici :

Les joueurs de Neverwinter qui choisiront le Barde pourront incarner des héros audacieux capables d’insuffler de la magie dans leurs lames et leur don pour la musique inspirera leurs alliés, manipulera l’esprit des ennemis et pourra même soigner les blessures. Les Bardes soignent leurs atours, portent un instrument — comme leur fidèle luth — en cas de représentation et ne quittent jamais la taverne sans une rapière ou un sabre à la ceinture.

Avec la possibilité de choisir entre Chantelame et Ménétrier (les deux voies parangoniques pour cette classe), deux bardes ne seront jamais vraiment identiques, étant donné que cette classe propose l’une des plus amples sélections de sorts et de styles de jeu que Neverwinter puisse offrir.

Chantelames : escrimeurs dont le charme n’a d’égal que la dangerosité, capables de se défaire élégamment de leurs ennemis par la lame, le chant et la magie. Cette voie se destine à ceux qui souhaitent infliger des dégâts à courte ou moyenne portée, et qui veulent faire usage de sorts spectaculaires et de chants de soutien, pour améliorer leurs compétences de combat naturelles.

escrimeurs dont le charme n’a d’égal que la dangerosité, capables de se défaire élégamment de leurs ennemis par la lame, le chant et la magie. Cette voie se destine à ceux qui souhaitent infliger des dégâts à courte ou moyenne portée, et qui veulent faire usage de sorts spectaculaires et de chants de soutien, pour améliorer leurs compétences de combat naturelles. Ménétriers : musiciens virtuoses préférant utiliser le pouvoir de leur instrument pour soutenir leurs alliés à distance, à l’aide de chants traditionnels de bardes. Ces soigneurs peuvent également se servir de leur musique pour lancer des sorts d’attaque psychiques et des illusions.

Quelle que soit la voie parangonique choisie, chaque Barde dispose d’un arsenal de compétences uniques qui en font un allié puissant et polyvalent.

Dans le dernier épisode de Neverwinter : Sharandar, Épisode 3 : La Cour odieuse — disponible le 8 juin sur PC et le 6 juillet sur Xbox One et PlayStation®4 — les aventuriers se rendent au Bourbier des fées noires pour enquêter sur la corruption du marais fétide par la mystérieuse magie noire de Velma la Broyeuse d’os, une fourbe Guenaude verte, et ses sœurs de la Cour odieuse. Avec des hommes-grenouilles appelés Grungs et d’agressives dryades revendiquant la zone, les aventuriers devront restaurer la paix de la région, tout en levant le voile sur le rôle de la Cour odieuse. En plus du nouveau contenu narratif, le dernier épisode apporte de nouvelles fonctionnalités remarquables à la Nouvelle Sharandar, dont une bataille épique contre un sabbat de menaçantes sorcières issues des trois épisodes de l’extension Neverwinter : Sharandar, de nouvelles primes, rencontres héroïques, récompenses et bien plus encore.

Neverwinter est un MMORPG d’action et d’aventure free-to-play basé sur le célèbre univers de Donjons & Dragons. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, Xbox One (with Xbox Live Gold*) et PlayStation®4 (PlayStation® Plus non requis) en version numérique.

*Sur Xbox One, un abonnement Xbox Live Gold (vendu séparément) est nécessaire.

Pour télécharger et jouer gratuitement à Neverwinter dès aujourd’hui, rendez-vous sur playneverwinter.fr.