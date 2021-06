The Last Spell est disponible en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games (anciennement CCCP) annoncent la sortie de leur redoutable jeu de rôle tactique The Last Spell, en Accès Anticipé sur Steam. Protégez ce qui reste de l’humanité d’un brouillard inquiétant dont émerge un flot continu de monstres en profitant d’une réduction de 10% sur le prix de base du jeu, fixé à 19,99 € : il suffit de prêter allégeance en achetant le jeu dans les deux prochaines semaines !



The Last Spell met le joueur aux prises avec des hordes de créatures démoniaques qui s’attaquent sans relâche au dernier bastion de l’humanité. Les ultimes défenseurs sont chargés de repousser ces vagues implacables suffisamment longtemps pour permettre aux mages du Haven d’annihiler la magie responsable de ce brouillard effroyable. Découvrez la bataille entre ces forces terrifiantes et les groupes de héros très organisés avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui accompagne le lancement du jeu :

The Last Spell en bref :

Des combats fascinants en tour par tour : bien équiper, placer et diriger ses escouades est crucial pour gérer la foule d’ennemis qui se présente et éviter d’être envahi ou battu.

bien équiper, placer et diriger ses escouades est crucial pour gérer la foule d’ennemis qui se présente et éviter d’être envahi ou battu. Une rejouabilité immense : les survivants, équipements et placements ennemis aléatoires rendent chaque partie imprévisible et diablement fun. La génération procédurale est au coeur du jeu, pour un maximum de variété et d’adrénaline.

les survivants, équipements et placements ennemis aléatoires rendent chaque partie imprévisible et diablement fun. La génération procédurale est au coeur du jeu, pour un maximum de variété et d’adrénaline. Pensez votre stratégie défensive : ajoutez et améliorez des bâtiments dans votre refuge ou fortifiez les zones cruciales avec des barricades pour ralentir l’avancée inéluctable des troupes ennemies.

ajoutez et améliorez des bâtiments dans votre refuge ou fortifiez les zones cruciales avec des barricades pour ralentir l’avancée inéluctable des troupes ennemies. Un immense défi gratifiant : apprenez de vos défaites cuisantes pour devenir le dernier espoir de l’humanité avec de nouvelles tactiques plus efficaces et déverrouillez des armes, compétences et bâtiments de façon permanente.

apprenez de vos défaites cuisantes pour devenir le dernier espoir de l’humanité avec de nouvelles tactiques plus efficaces et déverrouillez des armes, compétences et bâtiments de façon permanente. Une bande-son exceptionnelle : l’OST instrumentale fascinante, entre synthés et métal progressif, est signée Rémi Gallego, un artiste français connu sous le nom The Algorithm. Retrouvez la bande originale en vente ici.



Sévère mais juste, The Last Spell est un jeu où la survie tient du miracle. Seuls les esprits les plus aiguisés et courageux parviendront à faire perdurer le Haven. Cette simple mission ne sera pas de tout repos.



Gardez un œil sur la menace implacable qui plane sur vous via le site officiel, le Discord d’Ishtar Games et les comptes Twitter de @TheArcadeCrew et @ishtar_games.