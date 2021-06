Entrez dans le monde de Khorne dans Total War: WARHAMMER III

Partager Facebook

Le plus vaste des Royaumes du Chaos est celui de Khorne, le Dieu des Batailles, le Dieu du Sang, le Vole-crânes.

Découvrez le monde de Khorne dans cette nouvelle bande-annonce :

Skarbrand l’Exilé — Le Seigneur légendaire de Khorne :

Skarbrand était autrefois l’un des plus redoutables démons de Khorne. Mené à sa perte par son orgueil, il fut banni par le Dieu du Sang qu’il servait et expulsé du Royaume du Chaos. Tourmenté à jamais par sa chute, il parcourt les royaumes des vivants et des immortels dans une rage infatigable que rien ne peut arrêter.

En tant que combattant en mêlée le plus puissant à avoir jamais foulé les champs de bataille de Total War: WARHAMMER, Skarbrand dispose d’une foule de capacités uniques qui améliorent ses prouesses au combat. Ses haches jumelles, Massacre et Carnage, augmentent ses dégâts à chaque fois qu’il tue quelqu’un, tandis que Rugissement de colère éternelle lui permet de déclencher une attaque dévastatrice en crachant du feu. En outre, il possède également la capacité passive de provoquer un déchaînement sur ses ennemis faibles d’esprit, les rendant incapables de se soustraire au massacre qu’il préside.

Style de jeu de Khorne :

Incarnation de leur dieu patron, les démons de Khorne sont musclés, brutaux et se plaisent à verser le sang à chaque occasion. Détestant l’utilisation de la magie, ils sont une armée au rythme soutenu qui préfère se rapprocher de l’ennemi avec un impact dévastateur avant de se déchaîner à l’aide de redoutables talents de combat au corps-à-corps. Plus ces guerriers fous de crânes restent dans le feu de l’action, plus ils deviennent compétents au fur et à mesure que les bonus de bataille se déverrouillent.

Vous trouverez plus d’informations sur la liste d’unités et les unités de présentation de Khorne sur les réseaux sociaux ainsi que le site web de Total War à partir d’aujourd’hui.

DLC Total War: WARHAMMER II :

En plus des révélations de races sanguinaires pour Khorne, le dernier pack de seigneurs pour Total War: WARHAMMER II arrive. Dans The Silence & The Fury, Taurox le Taureau d’Airain ainsi que ses armées d’Hommes-bêtes feront leur grand retour et affronteront l’Homme-lézard Oxyotl, Celui qui Chasse l’Invisible. De plus amples informations seront publiées à une date ultérieure, mais n’oubliez pas de consulter la page Steam officielle pour obtenir des détails en avance.