Nouvelle vidéo de gameplay sur l’univers de SCARLET NEXUS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

SCARLET NEXUS se dévoile encore un peu plus dans une nouvelle vidéo de gameplay. Les joueurs pourront en savoir plus sur l’histoire, le gameplay et obtenir plus d’informations sur les pouvoirs de Yuito, Kasane et leurs alliés.

En plus de cette nouvelle vidéo, les joueurs peuvent se plonger dès maintenant dans l’expérience psychokinésique palpitante qu’offre SCARLET NEXUS grâce à la Démo, à télécharger sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 et PlayStation®4. Ils pourront choisir entre Yuito et Kasane et aider la BEA à lutter contre les Autres.

SCARLET NEXUS sera disponible le 25 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC.