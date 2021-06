Test – Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Pour ceux qui ne connaissent pas cette licence, Virtua Fighter est tout simplement le premier jeu de combat 3D dans l’univers du jeu vidéo. Sorti en 1993, ça ne rajeunit pas tout ça, le titre a su poser les bases d’un nouveau gameplay et offrir aux adeptes une toute autre dimension dans le genre avec de nouvelles mécaniques que nous connaissons tous aujourd’hui avec les Tekken, Soul Calibur en autres. Réputée pour être particulièrement exigeante, la franchise de Sega, à l’aube d’un 6ème épisode tant attendu des fans, tente de raviver la flamme en proposant cette version Ultimate de Virtua Fighter. Cette fois très orientée vers le online et probablement vers l’esport, VF5US fait peau neuve au niveau de ses menus, et dès les premières secondes, le titre nous incite à aller dans les différents modes en ligne pour affronter les joueurs du monde entier.

Comme cité plus haut, cette version Ultimate n’est ni plus ni moins le portage de l’édition Final sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360. Ainsi, cette édition ne comporte que très peu de modes de jeu, dont l’absence d’un mode histoire, délaissé ici pour un mode arcade pour la partie solo. Pour le reste, on retrouve bien entendu le traditionnel mode entraînement, affrontement en local et les différents modes en ligne dont le tout nouveau mode de classement qui permet de prouver sa valeur face au reste du monde, avec un système de montée en niveau ainsi que différents grades à faire valoir sur son profil de jeu. Notez qu’un travail particulier a été opéré sur la partie en ligne pour offrir une expérience stable, même si nous ne sommes pas à l’abri de lags serveur dû aux diverses connexions.

Ici, la vraie nouveauté réside dans la mise à niveau des graphismes des personnages, des arènes ou encore la mise en scène des cinématiques, contrairement au gameplay et protagonistes, inchangés. Du coup, les petits gars de Ryu Ga Gotoku, connu principalement pour les Yakuza ou encore Judgement propose une expérience plutôt réussie, permettant à Virtua Fighter 5 de coller aux standards actuels. Ceci dit, si le titre reste fluide et permet donc des combats endiablés, l’aliasing est omniprésent, et gâche un peu l’expérience. Il en va de même sur certains jeux de lumière et de textures moins attrayantes qu’à l’époque. Mais ceci n’est qu’un détail et seulement les puristes argumenteront sur ce sujet.

Le dernier point important et non des moindres est la personnalisation des différents personnages. Une action très appréciée dans le domaine des jeux de combat. Ici Sega a pris le parti-pris de proposer un pack comprenant toutes les personnalisations dans un DLC. De ce fait, les joueurs qui bénéficient de l’offre PlayStation Plus du mois de juin doivent obligatoirement passer à la caisse afin de récupérer ces objets, contrairement à tous ceux qui ont décidé d’acheter cette version Ultimate Showdown. Ce pack comprend, 2000 objets de personnalisation, les modèles de base de VF originale ainsi que les arènes, 180 morceaux de la série ainsi que l’interface de base.