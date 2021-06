De nouveaux Decks Combat-V pour le Jeu de Carte Pokémon

Partager Facebook

The Pokémon Company International a sorti de nouveaux Decks Combat-V mettant en vedette Victini-V et Gardevoir-V pour le très populaire Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Les produits sont disponibles dans le monde entier chez les détaillants participants.

Disponible en deux versions, Victini-V et Gardevoir-V, chaque Deck Combat-V fournit tout ce dont un Dresseur a besoin pour jouer, y compris un deck standard de 60 cartes, trois cartes de référence, des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée, un étui, un tapis de jeu, un livret de règles et un guide rapide pour apprendre des stratégies gagnantes.

De plus, les Dresseurs pourront obtenir le lot Deck Combat-V – Victini vs Gardevoir, qui offre deux decks prêts à jouer et des accessoires pour se lancer facilement dans un combat du JCC Pokémon avec leur famille et leurs amis. Le Deck Combat-V – Victini vs Gardevoir inclut huit cartes Dresseur supplémentaires, dont deux cartes brillantes.

Les Decks Combat-V sont parfaits pour les Dresseurs qui ont commencé à apprendre à jouer avec l’Académie de Combat, la toute première adaptation du JCC Pokémon en jeu de plateau, et qui veulent passer au niveau supérieur. Ces decks sont de parfaits compléments à l’Académie de Combat, car les Dresseurs peuvent échanger les cartes du jeu de plateau avec celles des Decks Combat-V.

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez Pokemon.fr/JCC.