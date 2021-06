Devolver Digital annonce Terra Nil

Partager Facebook

Les éco-combattants de Free Lives (Broforce) et les esprits apaisés de Devolver Digital annoncent Terra Nil, un city builder inversé sur la restauration de l’écosystème. Ce jeu de gestion à vocation écologique arrivera sur PC dans un futur post-apocalyptique à une date indéterminée. Les amoureux de la nature pourront très bientôt inverser le cours des choses avec la démo jouable de Terra Nil, disponible le 16 juin prochain dans le cadre du Steam Next Fest.

Terra Nil offre aux joueurs l’opportunité de rajeunir la planète : cultiver la biodiversité, gérer le climat et recycler les bâtiments utilisés sont quelques-unes des étapes possibles sur le chemin de la vertu écologique. Parcourez la planète pour restaurer ses différentes régions géographiques, chacune offrant ses propres défis, mais également une faune et une flore uniques.

Naviguez sur des cartes tentaculaires générées de manière procédurale dans des environnements luxuriants peints à la main, où chaque élément – sauf les cailloux – bouge et respire. Restaurez le climat mondial, avec des conditions météorologiques uniques pour les différentes régions et une bande-son réactive et atmosphérique qui invite à la méditation.

Rendez-vous sur terranil.com pour plus d’informations.