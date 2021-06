eFootball.Pro IQONIQ : la Juventus est sacrée championne de la saison 2020 / 2021

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment B.V. dévoile les résultats de la phase éliminatoire du tournoi eFootball.Pro IQONIQ, qui a vu la Juventus détrôner l’AS Monaco, jusqu’à présent champion en titre de la ligue, avec une victoire emblématique en prolongations.

Outre le grand prix décerné à la Juventus, Kilzyou de l’AS Monaco a remporté le prestigieux titre du Meilleur buteur de la saison régulière et 50.000 €, tandis que Lotfi de l’AS Monaco et Mucahit21 du Galatasaray ont respectivement été nommés Meilleur passeur et Meilleur joueur défensif. Ces deux derniers remportent 30.000 € chacun pour leurs performances.

La saison 2020 / 2021 de l’eFootball.Pro IQONIQ est terminée, mais les fans ont sûrement hâte d’assister à la finale mondiale de l’eFootball.Open qui sera diffusée cet été. Plus de détails seront publiés sur les chaînes officielles de PES dans les semaines à venir.

Pour en savoir plus sur la finale, rendez-vous sur le site officiel de la compétition.

À propos de l’eFootball.Pro IQONIQ :

Les clubs qui ont participé à la saison 2020 / 2021 de l’eFootball.Pro IQONIQ sont :

FC Barcelone

Manchester United FC

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal FC

Celtic FC

FC Schalke 04

AS Monaco

AS Roma

Galatasaray SK

Avec plus de 15 millions de vues sur YouTube pour sa saison 2019 / 2020, le coup d’envoi de l’eFootball.Pro IQONIQ a été donné le 12 décembre avec certains des clubs les plus renommés au monde, représentés par des joueurs eSport professionnels.

La saison régulière 2020/21 de l’eFootball.Pro IQONIQ a été disputée en ligne avec des matchs 3v3 en coopération. Les prix du Meilleur Joueur (“MVP”) et du Meilleur Buteur (“Top-Goal-Scorer”) ont été décernés après chaque journée de matchs, et un prix supplémentaire a été attribué aux clubs selon leur classement à la fin de la saison.

Les matchs complets et les temps forts des précédentes journées de matchs peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube OfficialPES.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.