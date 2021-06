GUILTY GEAR -STRIVE présente sa cinématique d’introduction

Partager Facebook

La cinématique d’introduction offre un aperçu de l’univers et des personnages de Guilty Gear -Strive- avec une partie des personnages, certains jouables tels qu’I-No et d’autres non jouables comme Colin Vernon, le Président des Etats-Unis, qui tiendra un rôle au cœur de l’histoire de Sol Badguy.

Le Mode Histoire présentera plus de quatre heures de cinématiques d’anime qui seront poursuivies dans le mode Arcade.

Guilty Gear -Strive- sera disponible le 11 juin 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Les joueurs ayant précommandé les versions Deluxe ou Ultimate bénéficieront d’un accès anticipé au jeu dès le 8 juin.